El gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron el evento “Ponte Nuevo: 1 Millón de Árboles”, marcando la conclusión de la arborización de la Explanada de los Héroes.

El proyecto, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente como parte del programa Bosques Ciudadanos, alcanzó su objetivo principal con la plantación del árbol número un millón: un ejemplar de sabino que ahora forma parte del paisaje del centro cívico de la ciudad.

Samuel García cumple compromiso ambiental con la meta del árbol un millón

Durante la ceremonia, el mandatario estatal subrayó que ninguna otra entidad en el país ha logrado sembrar un millón de árboles, destacando que este hito es resultado de una promesa de campaña diseñada para atender las crisis ambientales derivadas de los incendios forestales en la sierra.

Solo les quiero decir que no hay ningún estado de todo México que haya sembrado 1 millón de árboles. Ni cerquita el segundo lugar. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

El avance de esta estrategia es visible tanto en las zonas serranas como en la mancha urbana, donde se han intervenido avenidas, parques y espacios públicos.

De esta manera, el Gobierno del Estado trabaja en la transformación hacia un Nuevo León más verde, garantizando pulmones urbanos para las futuras generaciones.

Samuel García y Mariana Rodríguez cumplen meta: Plantan el árbol 1 millón en NL. (Cortesía)

Gobierno de Nuevo León fortalece la sostenibilidad y el combate al calor urbano

Por su parte, Mariana Rodríguez definió la siembra de cada ejemplar como un acto de amor y visión a largo plazo, señalando que el beneficio real de este esfuerzo se verá reflejado en el aire más fresco y la sombra que cubrirá la ciudad en los años venideros.

El programa Bosques Ciudadanos ha logrado distribuir vida en puntos estratégicos, convirtiéndose en un símbolo de unión para las familias neoleonesas.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, detalló que los trabajos en la Explanada de los Héroes se realizaron bajo criterios de protección patrimonial en coordinación con el INAH. Este proyecto técnico tiene como fin combatir el efecto de isla de calor urbano, mejorar la calidad del aire y devolver a la ciudadanía un espacio público funcional y resiliente.

La jornada concluyó con el encendido del sistema de iluminación y musicalización de los árboles, simbolizando el inicio de una nueva etapa de transformación verde en Monterrey, en un evento que reunió a funcionarios, organizaciones civiles y estudiantes de nivel primaria.