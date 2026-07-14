El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que su administración realizará una auditoría a los 300 millones de pesos que el Gobierno estatal entregó al municipio de Escobedo para la construcción de la obra del Triángulo Norte, al señalar que el proyecto permanece inconcluso.

Durante un evento público, el mandatario estatal también cuestionó al alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, al asegurar que ha descuidado el municipio mientras realiza actividades relacionadas con sus aspiraciones políticas.

Samuel García anuncia auditoría por obra inconclusa del Triángulo Norte

Samuel García afirmó que el Gobierno de Nuevo León destinó 300 millones de pesos adicionales para la construcción del Triángulo Norte; sin embargo, sostuvo que la obra no fue concluida y que ahora requerirá una mayor inversión para finalizarla.

Ante este panorama, informó que ordenará una auditoría para revisar el destino de los recursos estatales y determinar las causas por las que el proyecto permanece detenido.

El gobernador señaló que la investigación buscará esclarecer el manejo del presupuesto asignado a la obra y reiteró que existe un responsable de que el proyecto no haya sido concluido.

Samuel García señala aumento de la violencia en Escobedo

Además del tema de infraestructura, Samuel García aseguró que Escobedo registra un incremento en los índices delictivos, pese a que, dijo, Nuevo León se encuentra entre las entidades con mayor reducción de delitos a nivel nacional.

El mandatario estatal afirmó que, mientras el estado ha logrado disminuir los niveles de violencia, Escobedo se ubica como el municipio con mayor incidencia delictiva en la entidad, por lo que consideró necesario reforzar la estrategia de seguridad.

En ese sentido, anunció que el Gobierno estatal enviará más elementos de Fuerza Civil y reforzará las labores de seguridad pública en el municipio para atender el aumento de homicidios y otros delitos.

Samuel García sostuvo que su administración brindará apoyo a Escobedo para fortalecer la seguridad, al considerar que el Estado debe intervenir para garantizar la protección de la población mientras continúan las acciones en el municipio.