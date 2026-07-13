El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguraron el Centro Comunitario Santa Isabel en el municipio de Juárez, un espacio destinado a fortalecer el desarrollo social, la inclusión y la calidad de vida de las familias.

El proyecto contó con una inversión conjunta de 26 millones de pesos entre el estado de Nuevo León y el municipio de Juárez, y ofrecerá actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas para personas de todas las edades.

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Samuel García destaca trabajo coordinado para impulsar a Juárez

El gobernador de Nuevo León, Samuel García señaló que el nuevo Centro Comunitario Santa Isabel es resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acercar oportunidades de desarrollo a la población.

Tanto Félix como Mónica han hecho un gran trabajo con Juárez y cuando trabajamos juntos, gobierno federal, estatal y municipal, ahí están los resultados. Cuando se trabaja coordinado y se trabaja con ganas de ayudar a la gente, ahí está Juárez como uno de varios ejemplos. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León

Además, anunció la construcción de una cancha de fútbol contigua al centro comunitario para fortalecer la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

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Mariana Rodríguez Cantú resalta impacto de los centros comunitarios

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que actualmente existen más de 40 centros comunitarios en la entidad, donde se imparten más de 300 talleres gratuitos enfocados en educación, tecnología, cultura, deporte y capacitación para el trabajo.

Hoy tenemos un lugar nuevo, pero no nada más es un edificio, sino es una puerta abierta para toda la comunidad. Lo que aquí se ha construido no se mide ni en metros ni en pesos. Se va a medir en lo que va a pasar aquí adentro. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

La funcionaria explicó que el espacio permitirá generar nuevas oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal y crecimiento económico para las familias de Juárez.

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Centro Comunitario Santa Isabel fortalecerá el tejido social

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, agradeció el respaldo del Gobierno de Nuevo León y aseguró que el nuevo centro acercará oportunidades para niñas, niños, jóvenes, madres de familia y adultos mayores.

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, informó que el inmueble ofrecerá servicios médicos, atención psicológica, campañas de vacunación, apoyo educativo y actividades artísticas, culturales y deportivas.

Con la apertura del Centro Comunitario Santa Isabel, el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer el tejido social, ampliar el acceso a programas comunitarios y generar espacios que impulsen el bienestar de las familias de Juárez.