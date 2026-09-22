Nuevo León fue reconocido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por su desempeño sostenido en materia de competitividad durante las últimas dos décadas, en el marco de la presentación del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, recibió de manos de Valeria Moy, directora general del IMCO, el reconocimiento otorgado a la entidad por ocupar el primer lugar nacional en complejidad de los sectores de innovación desde 2006, además de sus avances en talento capacitado y baja informalidad laboral.

IMCO reconoce a Nuevo León por innovación, talento e infraestructura

El reconocimiento formó parte de la distinción a 10 entidades federativas que han destacado por su desempeño competitivo en infraestructura y talento durante los últimos 20 años. La lista también incluyó a Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México.

El evento se realizó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), con la participación de funcionarios federales y estatales, legisladores, académicos, líderes empresariales y representantes de asociaciones.

El Índice de Competitividad Estatal es una herramienta del IMCO que evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión. Sus resultados sirven como referencia para orientar decisiones de inversión, fortalecer la atracción de capital humano y diseñar políticas públicas ante los nuevos escenarios económicos.

IMCO reconoce a Nuevo León por competitividad e innovación (Cortesía)

Nuevo León registra avances en educación y competitividad

Durante la presentación también se destacaron los avances de Nuevo León en materia educativa. En 2006, el 32 por ciento de la población mayor de 25 años contaba con educación superior, mientras que actualmente la proporción alcanza el 38 por ciento.

Posteriormente, Samuel García participó en una mesa de diálogo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, moderada por Valeria Moy, para abordar las fortalezas y los retos de las entidades fronterizas.

En este encuentro, el gobernador destacó las condiciones de Nuevo León en materia de seguridad, energía, agua, carreteras y educación, factores que, de acuerdo con lo expuesto durante la mesa, contribuyen a generar condiciones para la instalación de empresas y la llegada de inversiones.

También señaló que el estado cuenta con proyectos de infraestructura energética, nuevos centros de datos y obras carreteras para acompañar el crecimiento industrial.

Samuel García plantea retos para el futuro de Nuevo León

Samuel García señaló que uno de los objetivos para el próximo año será consolidar las condiciones que permitan a Nuevo León mantener su dinamismo económico y entregar a la siguiente administración un estado preparado para los desafíos futuros.

Entre las prioridades mencionó la continuidad de los planes maestros de seguridad, agua, infraestructura y educación, así como de los proyectos relacionados con movilidad y transporte público.

El crecimiento poblacional y la llegada de nuevos trabajadores representan uno de los retos para la movilidad urbana, por lo que planteó la necesidad de mantener la inversión en sistemas de transporte público masivo.

Durante el encuentro también destacó la importancia de la coordinación entre la Federación y los estados fronterizos para aprovechar las oportunidades de integración económica con Estados Unidos, así como de avanzar en sectores como la inteligencia artificial y la industria verde.