El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, aceptó el llamado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para dialogar sobre el Presupuesto 2027 y adelantó que planteará los pendientes que mantiene el Estado con el municipio.

Luego de que el gobernador Samuel García invitara a los alcaldes a establecer comunicación para abordar el presupuesto del próximo año, el encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga señaló que existe disposición del Gobierno Municipal para participar en el diálogo.

Nos da gusto que nos tome en cuenta. Le enviaré un mensaje a su WhatsApp, como lo pidió, para ver si podemos resolver la problemática. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Entre los temas que Escobedo llevará a la mesa se encuentra el adeudo del Instituto de Control Vehicular correspondiente a la recaudación de multas de tránsito, así como los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal de 2025, que, de acuerdo con el municipio, no han sido entregados pese a estar 100 por ciento comprobados.

También se planteará la situación del Fondo de Desarrollo Municipal de 2026, cuya entrega estaba prevista desde principios de año.

Escobedo planteará obras y necesidades presupuestales

Otro de los asuntos que el Gobierno Municipal buscará abordar es una solución para el Triángulo del Libramiento Norte, además de exponer las necesidades presupuestales de Escobedo.

Creo que será una buena oportunidad para ver estos temas y las necesidades del Gobierno Municipal. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga también adelantó que retomará un compromiso realizado por Samuel García durante su campaña para construir un paso a desnivel en Escobedo.

Habrá que recordarle una promesa que hizo en campaña para hacer un paso a desnivel aquí en el municipio, que esperemos se pueda hacer antes de que termine su gestión. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Escobedo, el diálogo sobre el Presupuesto 2027 será utilizado por el municipio para plantear tanto los recursos pendientes como las necesidades de infraestructura y las obras que considera prioritarias.