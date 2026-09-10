El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que el estado , consolidó su posición como líder económico de México al registrar el primer lugar nacional en 45 indicadores, además de avances en inversión, exportaciones, empleo, manufactura, formalidad laboral e innovación.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García acompañado por la secretaria de Economía Betsabé Rocha Nieto, señaló que el crecimiento económico de la entidad se sustenta en la atracción de nuevas inversiones, el fortalecimiento de las empresas locales y el desarrollo de talento.

Nuevo León es el líder y motor económico de México…El modelo Nuevo León; que ya se demostró que funciona hay que replicarlo y llevarlo a todo México. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

De acuerdo con las cifras presentadas, Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en 45 de 50 indicadores medidos por el INEGI, con avances en distintos rubros económicos.

Nuevo León destaca en inversión, manufactura y exportaciones

En materia de inversión extranjera, Nuevo León acumula más de 135 mil millones de dólares en proyectos anunciados durante la actual administración.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García señaló que estos capitales también generan transferencia de tecnología, capacitación y convenios con universidades.

Lo mejor de todo esto de la inversión extranjera es que siempre viene acompañada de transferencia de tecnología, de gente capacitada que viene a Nuevo León a capacitar a los obreros del Estado y siempre viene también acompañada de convenios con universidades. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El gobernador, Samuel García agregó que Nuevo León tiene proyectado graduar el próximo año 890 mil jóvenes capacitados para atender las necesidades de la inversión extranjera que llega al estado.

En el sector manufacturero, Nuevo León concentra 12.7 por ciento del PIB manufacturero nacional y alrededor de 682 mil empleos formales manufactureros, además de más de 500 empresas grandes del sector.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2026, las exportaciones estatales alcanzaron 252.4 mil millones de dólares, un incremento de 51.1 por ciento frente a los 166.9 mil millones registrados en el periodo comparable de la administración anterior.

La entidad también ocupa el primer lugar nacional en exportaciones de accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, industria alimentaria y productos a base de minerales no metálicos.

En cuanto al crecimiento económico, Nuevo León registra un promedio de 2.6 por ciento durante la actual administración, frente al 1.6 por ciento del periodo comparable anterior.

Empleo, pymes e innovación forman parte de la estrategia

Entre octubre de 2021 y agosto de 2026 se generaron 280 mil 839 empleos formales ante el IMSS, cifra 84.3 por ciento superior a los 152 mil 389 registrados durante el mismo periodo de la administración anterior. Además, se reportaron 114 mil 863 nuevos empleos directos IMMEX y la llegada o expansión de compañías globales de diferentes sectores.

Para julio de 2026, el salario promedio diario alcanzó 739.87 pesos, mientras que el estado registra la tasa de desempleo más baja de su historia, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno estatal. La estrategia también contempla fortalecer a las pymes mediante capacitación, consultoría, financiamiento, digitalización, vinculación comercial e innovación.

El programa Hecho en Nuevo León cuenta con 4 mil 298 empresas y emprendedores registrados. A través de los Mercaditos y el Mercado Hecho en Nuevo León se ha generado una derrama superior a 22 millones de pesos, mientras que más de 965 emprendedoras y emprendedores han exhibido sus productos ante más de 47 mil asistentes.

Por su parte, Pymes Competitivas ha beneficiado a 2 mil 836 empresas mediante 56 mil 720 horas de asesoría, mientras que Nuevo Impulso Nuevo León reporta 10 mil 896 millones de pesos en financiamiento para 4 mil 383 mipymes.

El programa Ella Emprende, iniciado en 2022, acumula 6 mil 483 capacitaciones dirigidas a mujeres emprendedoras.

En materia de innovación y digitalización, la Secretaría de Economía impulsa programas como Pymes Ciberseguras, Pymes Digitales y Pymes SOS Nuevo León, además de acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

La entidad también reporta avances en simplificación administrativa. NLínea permite realizar total o parcialmente 350 trámites de manera digital, mientras que mediante Burocracia Cero se han eliminado 79 trámites en cinco años.

Samuel García destaca posicionamiento de Nuevo León en 45 indicadores . (CORTESÍA)

Impulsan nuevos polos económicos fuera del área metropolitana

El Gobierno de Nuevo León también busca extender el crecimiento económico hacia otras regiones mediante los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

En Colombia-Anáhuac, la ubicación junto al único cruce fronterizo de Nuevo León con Texas busca fortalecer la actividad logística y contribuir a la descentralización industrial.

En Pesquería se desarrolla un polígono de 168.89 hectáreas con infraestructura y uso industrial, con una proyección de más de 3 mil empleos directos y más de 300 millones de pesos en nuevas inversiones ancla relacionadas con electromovilidad, logística avanzada y manufactura de tecnología intermedia.

La colaboración con el sector privado también se ha extendido a proyectos urbanos y sociales. Mediante Ponte Nuevo, más de 106 empresas han participado en 310 iniciativas, con aportaciones superiores a 350 millones de pesos en inversión económica y en especie para calles, escuelas, canchas, parques y otros espacios.

Durante el Mundial 2026, el Mercado Hecho en Nuevo León instalado en el Pabellón Nuevo León del Parque del Agua operó durante 39 días, reunió a más de 130 emprendedores y mipymes y generó ventas directas superiores a 7.5 millones de pesos.

Asimismo, la estrategia de Horarios Escalonados ha sumado a más de 300 empresas y 45 mil 913 trabajadores, mediante acciones coordinadas con los sectores empresarial y educativo.

Para la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, el objetivo es que el crecimiento económico no se limite a las grandes inversiones, sino que también genere oportunidades para empresas locales, emprendedores y trabajadores.

El legado económico que estamos construyendo no solamente se mide en las inversiones que llegan a Nuevo León, sino en las oportunidades que somos capaces de generar a partir de ellas. Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía de Nuevo León

Con esta estrategia, el Gobierno de Nuevo León plantea mantener el crecimiento de la entidad mediante una combinación de inversión global, fortaleza industrial, desarrollo de pymes, innovación, talento y bienestar.