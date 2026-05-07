El gobernador Samuel García llamó a todos los actores políticos a mantener la unidad y la altura de miras para consolidar a Nuevo León como primer lugar nacional en distintos indicadores.

Esto ocurrió durante la ceremonia oficial por el 202 Aniversario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, realizada en el Patio Central del Palacio de Gobierno.

Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, el mandatario estatal destacó que gracias a la visión de gobernantes como Bernardo Reyes, la entidad suma 125 años como capital industrial de América Latina.

Samuel García destaca crecimiento industrial y llegada de inversiones a Nuevo León

Samuel García recordó que la industria en Nuevo León ha evolucionado con el paso de los años, impulsando sectores como el automotriz, electrónicos, componentes tecnológicos y computadoras.

Además, destacó la construcción de nuevos Data Centers y la llegada de más de 419 proyectos de inversión al estado.

El mandatario reiteró el llamado a la unidad para mantener el crecimiento económico y el liderazgo nacional de la entidad.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que, a 202 años de distancia, Nuevo León se mantiene más fuerte que nunca y lidera indicadores como inversión extranjera y generación de empleos.

También afirmó que la generación actual tiene la responsabilidad de mantener el crecimiento del estado y seguir avanzando con grandeza.

Samuel García llama a la unidad para mantener a Nuevo León como primer lugar en México. (Cortesía)

Gobierno de Nuevo León resalta avances en movilidad, salud y seguridad

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó los avances registrados en áreas como movilidad, salud, educación, economía y seguridad.

Asimismo, aseguró que el Gobierno estatal continuará trabajando para fortalecer un modelo de gobernanza enfocado en el crecimiento de Nuevo León y el bienestar de las próximas generaciones.

Durante el evento se presentó un bailable artístico y se entregó a las autoridades un balón de futbol conmemorativo por los 202 años de Nuevo León como Estado Libre y Soberano, en alusión al próximo Mundial de Futbol, del cual la entidad será sede.