El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a los distintos sectores de la sociedad a seguir trabajando para construir un mejor estado y contribuir desde la entidad al desarrollo de México.

Durante la conmemoración del 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el mandatario estatal encabezó una guardia de honor y el depósito de una ofrenda floral en el monumento ubicado en el Parque Niños Héroes de Monterrey.

Samuel García reconoce a neoleoneses como héroes

Durante la ceremonia, Samuel García reconoció a las y los neoleoneses como héroes, al considerar que diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias y contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de Nuevo León.

El gobernador destacó los avances de la entidad y señaló que el trabajo de la ciudadanía ha sido fundamental para posicionar a Nuevo León como una de las entidades con mejores resultados del país.

En este contexto, planteó como una responsabilidad colectiva construir el mejor México desde Nuevo León, mediante acciones enfocadas en seguridad, infraestructura, generación de empleos, educación y acceso al agua.

Nuevo León conmemora a los Niños Héroes

Como parte del acto cívico-militar, el comandante de la Séptima Zona Militar, general Roger David Rodríguez Arosemena, realizó el pase de lista de honor en memoria de Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.

También fueron homenajeados José Azueta y Virgilio Uribe, cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Posteriormente, la Sección de Fusileros del 16º Batallón de Infantería realizó una salva de honor en memoria de los jóvenes que murieron en defensa de la patria.

Al evento acudieron representantes de autoridades militares, federales, estatales y municipales, entre ellos integrantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Congreso de Nuevo León, Secretaría de Educación y Fuerza Civil.