El Gobernador Samuel García, pidió a la Mesa de Construcción de Paz reforzar la vigilancia en las carreteras durante el Black Friday, para garantizar la seguridad de quienes viajen a Texas, y mantener los operativos para cerrar noviembre con la menor cifra de homicidios en Nuevo León.

Durante la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, realizada en el Nuevo Edificio de Fuerza Civil, el Mandatario señaló que la vigilancia carretera y el cumplimiento de las metas en materia de seguridad serán las prioridades de las autoridades.

Hoy le pedí dos cosas importantes a la Mesa de Seguridad: Primero: que haya máxima vigilancia durante el Black Friday para que los neoleoneses que viajen a Texas, vayan y vengan seguros.

Segundo: que no bajemos la guardia para cumplir con la meta de cerrar noviembre con la menor cifra de homicidios en Nuevo León. Seguimos trabajando por un estado más seguro y en paz. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El Gobernador de Nuevo León explicó que el despliegue carretero busca que quienes salgan de compras o viajan hacia Estados Unidos cuenten con condiciones de seguridad durante sus traslados.

Samuel García en Mesa de Construcción de Paz (cortesía )

Operativo en la carretera Gloria-Colombia y baja de 90% en homicidios

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que los homicidios mantienen un promedio diario menor a uno, lo que representa una reducción cercana al 90 por ciento respecto al punto más alto y uno de los mejores indicadores de las últimas dos décadas.

Seguimos con un promedio diario menor a uno, lo que implica una reducción contra el pico más alto de casi el 90 por ciento y es uno de los mejores indicadores en las últimas dos décadas. Gerardo Escamilla Vargas, titular de Fuerza Civil

En cuanto al operativo carretero, el titular de Fuerza Civil indicó que la vigilancia se concentrará en la carretera Gloria-Colombia, recomendada para quienes viajen a Estados Unidos, así como en las rutas a Reynosa y Nuevo Laredo, hasta los límites con las entidades vecinas.

Además, se mantendrán activos los paraderos seguros, 13 destacamentos de Fuerza Civil y la coordinación con Guardia Nacional y 30 municipios para fortalecer la presencia policial.

Resultados de la estrategia Presencia Total y detenciones en Apodaca

Al presentar los resultados semanales de la estrategia de Presencia Total, el Secretario de Seguridad informó que, por segunda semana consecutiva, no fue necesario activar la Operación Muralla. Sin embargo, las labores de vigilancia en la zona rural permitieron detener a 74 personas y asegurar ocho vehículos.

En el área metropolitana, mediante el Grupo de Coordinación Metropolitana, se reportaron 67 detenidos, tres de ellos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto. También fueron asegurados 14 vehículos y cinco armas de fuego.

Entre las acciones prioritarias destacó un operativo realizado en la comunidad de La Noria, en Apodaca, donde fueron detenidos tres hombres y una mujer presuntamente relacionados con diversos hechos violentos recientes en la zona metropolitana.

Las detenciones se realizaron mediante dos operativos simultáneos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, con el apoyo de autoridades federales y municipales.