Al convocar a la iniciativa privada a fortalecer su participación en las acciones de protección ambiental, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que las empresas que realicen inversiones verdes durante 2027 podrán acreditarlas contra el impuesto estatal, como parte de los incentivos contemplados en el Paquete Fiscal.

Durante la mesa de trabajo “Ponte Nuevo, Nuevo León: Eje Medio Ambiente”, el mandatario estatal destacó que la colaboración entre Gobierno, cámaras empresariales e iniciativa privada permite impulsar proyectos de beneficio colectivo y avanzar en los objetivos ambientales de la entidad.

Samuel García llama a empresas a invertir en acciones ambientales (cortesía)

Ante empresarios, representantes de cámaras industriales, instituciones financieras, cadenas de autoservicio, plataformas digitales de transporte, organizaciones civiles y universidades, el gobernador Samuel García explicó que el Gobierno estatal busca facilitar los trámites y permisos a las empresas que participen en las estrategias ambientales.

Arboricen. Ayuden al Estado a invertir verde y el Estado les va a ayudar a que no pierdan un solo minuto en permisos. Que sepan que va a haber beneficios, que sí vale la pena Ponte Nuevo y que tienen un Gobierno para servirles, no para estorbarles. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

El gobernador detalló que el paquete fiscal contempla acreditar contra el impuesto estatal las inversiones ambientales que realicen empresas y personas físicas o morales durante 2027, entre ellas la instalación de techos verdes, filtros, sistemas de ahorro de agua y otras acciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental. Asimismo, explicó que las empresas podrán acceder a facilidades para agilizar sus trámites mediante la coordinación con las secretarías de Economía y Medio Ambiente.

Samuel García llama a empresas a invertir en acciones ambientales (cortesía)

Avances en arborización, Parque del Agua y corresponsabilidad empresarial

El mandatario también destacó los avances en materia ambiental, particularmente en la reducción de partículas contaminantes y las acciones de arborización, al señalar que Nuevo León ha pasado de una calificación de cuatro a casi siete en el cumplimiento de sus metas. Mencionó que la entidad lleva un millón 150 mil árboles plantados y que todavía existe un importante trabajo por realizar para recuperar áreas verdes, cuencas y espacios naturales.

Además, el gobernador Samuel García recordó que gracias a esta participación voluntaria se han reunido 350 millones de pesos para proyectos en la entidad, entre ellos el Parque del Agua, al que invitó a los asistentes a conocer y que destacó como un ejemplo de colaboración entre ciudadanía, Gobierno e iniciativa privada.

Por su parte, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, explicó los alcances de la iniciativa y reconoció la participación de las empresas en este esfuerzo de corresponsabilidad social.

Queremos ser facilitadores, no solamente diálogo, no solamente buenas intenciones, sino realmente facilitadores de sus negocios y con ello construir el Nuevo León que todos queremos. Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía de Nuevo León

C5 Ambiental, Distintivo DIES y modernización del SIMA

En su intervención, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, presentó los avances de la dependencia, el funcionamiento del C5 Ambiental y las estrategias en las que busca incorporar a la iniciativa privada, como el Distintivo Estatal de Sustentabilidad (DIES), la arborización de estacionamientos y la campaña “Por un aire + Limpio”, destacando la importancia de fortalecer estas acciones para garantizar mejores condiciones a las futuras generaciones.

Es el único legado seguro que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones: dejarles agua suficiente, nuestros ríos y montañas cuidadas, tener más biodiversidad y dejarles mejor calidad del aire. Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León

Samuel García llama a empresas a invertir en acciones ambientales (cortesía)

Finalmente, Lozano Caballero expuso los avances del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), que actualmente cuenta con 15 estaciones fijas y dos móviles, además de una inversión superior a los 20 millones de pesos para modernizar sus equipos, con lo que el Gobierno estatal busca consolidar una alianza permanente con los distintos sectores de la sociedad para impulsar inversiones sustentables, mejorar la calidad del aire y ampliar las áreas verdes de Nuevo León.