Continuando con la construcción de espacios dignos para la educación y brindando las herramientas necesarias para los alumnos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó una nueva secundaria, una cancha deportiva y kits escolares en el municipio de Pesquería.

Acompañado del secretario de Educación, Juan Paura García, y del alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, el mandatario estatal destacó que el crecimiento poblacional y económico de la entidad ha obligado a ampliar la infraestructura educativa. Como parte de esta estrategia, se trabaja en la edificación de 50 planteles, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, bajo la meta de construir una escuela por semana, habiendo realizado ya la entrega de siete planteles de educación básica en distintos municipios.

Samuel García entrega nueva secundaria (cortesía)

El gobernador agregó que durante muchos años se dejó de construir nuevas escuelas y los gobiernos anteriores se limitaban a dar mantenimiento o rentar aulas móviles. En contraste, señaló que la actual administración impulsa un programa de escuelas de primer mundo, con inversiones de 51 millones de pesos por complejo, equipadas con salones de cómputo, aulas didácticas modernas, canchas deportivas, salones inclusivos y las condiciones óptimas para alumnos y maestros.

Por muchos años se dejaron de construir escuelas. Se limitaban los gobiernos a dar mantenimiento o peor aún rentar aulas móviles. Rentaban literalmente trailas, les ponían sillas. Cuando llegamos al gobierno dijimos ‘para nosotros lo más importante son los niños desde los bebés. Vamos a hacer estancias, guarderías y vamos a construir todas las escuelas necesarias para que ni un niño se quede fuera y menos andar a estas alturas rentando aulas móviles. Me da mucho gusto decirles que no hay ningún otro estado construyendo tantas escuelas. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García entrega nueva secundaria (cortesía)

Equipamiento de la Secundaria 152 y reconocimiento internacional

Por su parte, el director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, explicó que la nueva secundaria cuenta con seis aulas didácticas, dos direcciones, un taller de cómputo, internet satelital, módulos sanitarios, salas de maestros, prefectura, techumbre metálica, una cancha deportiva, una subestación eléctrica y una cubierta con tensoestructura de última generación.

Asimismo, destacó que este modelo de nuevas secundarias obtuvo un premio en el Festival Mundial de Arquitectura la semana pasada, tras competir dentro de los ocho lugares finalistas frente a escuelas de China, India, Estados Unidos y Rumanía.

El secretario de Educación, Juan Paura García, subrayó la relevancia de inaugurar la Secundaria número 152 en Pesquería como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en municipios periféricos, donde además se construye una primaria cercana y una preparatoria. De igual modo, resaltó el crecimiento del modelo de educación dual en Nuevo León, que pasó de 200 a 15 mil estudiantes con la participación de mil 500 escuelas y empresas, y reconoció a la dirección encargada de la construcción de planteles por recibir un galardón internacional que la posicionó como la número uno de Latinoamérica por la calidad de sus complejos educativos.

Gracias, señor Gobernador, por apoyarnos con inversiones tan importantes, con inversiones que son fundamentales en uno de los ejes principales. Vamos a seguir con este compromiso que tenemos de llegar a la comunidad en un nivel muy importante que tiene mucho sentido para los demás ejes, que es la parte educativa. Seguiremos siendo primer lugar en México en todos los indicadores. Juan Paura García, secretario de Educación de Nuevo León

Samuel García entrega nueva secundaria (cortesía)

Respaldo municipal y equipamiento tecnológico para estudiantes

En su intervención, el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, agradeció al gobernador Samuel García por el respaldo para concretar este plantel y aseguró que la educación representa uno de los ejes prioritarios de su administración.

Además, destacó que la nueva secundaria llega con equipamiento tecnológico de primer nivel para impulsar el aprendizaje, la innovación y el aprovechamiento académico de las y los estudiantes, sumado a canchas de fútbol destinadas al deporte, la sana convivencia y la recreación.

Al evento también acudieron Cecilia Campos, coordinadora académica; Mónica Patricia Sánchez, subsecretaria de Educación Básica; José Francisco Martínez, secretario general de la Sección 21 del SNTE, así como alumnos y padres de familia.