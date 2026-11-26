El gobernador Samuel García Sepúlveda presentó los resultados de la cuarta evaluación de la plataforma Cómo Vamos, en la que Nuevo León obtuvo una calificación general de 80 puntos. De acuerdo con los datos expuestos, la entidad superó las metas establecidas en 36 de los 54 indicadores evaluados.

Durante la presentación, el mandatario señaló que la calificación ha mantenido una tendencia ascendente, al pasar de 69 puntos en 2023 a 80 en la evaluación más reciente. También planteó como objetivo alcanzar una puntuación de 90 al cierre de su administración.

Salud y educación alcanzan la calificación máxima en evaluación de Nuevo León

Entre los rubros con mejores resultados se encuentran salud y educación, que obtuvieron una calificación de 100 puntos. En educación, el Gobierno estatal destacó que la cobertura de nivel medio superior llegó a 90 por ciento y que el rezago educativo disminuyó 17.2 por ciento.

En materia de salud, el estado reportó el primer lugar en esperanza de vida al nacimiento. También destacó el programa Cuidar tu salud, mediante el cual, según las cifras presentadas, se brinda atención universal gratuita a 1.4 millones de beneficiarios.

En el apartado económico, Nuevo León obtuvo poco más de 80 puntos. Entre los indicadores mencionados se encuentran el primer lugar en formalidad laboral y la reducción de la desocupación.

Por otra parte, el rubro de finanzas recibió una calificación de 9.6. Durante la presentación se informó que los ingresos propios aumentaron 87 por ciento, al pasar de alrededor de 20 mil a 40 mil millones de pesos. También se mencionó un déficit de 3 mil millones de pesos, que el Gobierno estatal calificó como financieramente aceptable.

Samuel García destaca avances en seguridad y medio ambiente, pero reconoce retos en movilidad

La evaluación de seguridad pasó de 3.6 a 8.1 puntos, de acuerdo con los resultados presentados. Entre los aspectos señalados por el gobernador se encuentran la reducción de delitos de alto impacto y homicidios, así como la incorporación de 7 mil 700 elementos a Fuerza Civil.

El mandatario también mencionó que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en sistemas penitenciarios. Asimismo, afirmó que noviembre podría convertirse en el mejor mes en materia de seguridad de los últimos 30 años, una proyección que atribuyó a los resultados de su administración.

En medio ambiente, la entidad obtuvo 65 puntos. Entre los indicadores expuestos se encuentran el primer lugar en cobertura y calidad del agua potable, además de la plantación de más de un millón de árboles. García también señaló que el estado superó la crisis hídrica.

Samuel García busca alcanzar calificación de 90 al cierre de su gobierno (Cortesía)

En cuanto a movilidad, el gobernador reconoció que todavía existen retos. Como parte de las acciones para atenderlos, mencionó la adquisición de 4 mil 300 camiones y el incremento de 73 por ciento en la afluencia de pasajeros.

Por su parte, Jesús Reyes, titular de la Secretaría Técnica, destacó los resultados relacionados con la percepción de corrupción y la participación ciudadana. También hizo un llamado al Congreso local para alcanzar acuerdos sobre el Paquete Fiscal y aprobar el presupuesto conforme a la Ley de Disciplina Financiera.

La evaluación de Cómo Vamos reúne indicadores de distintas áreas de la administración pública y permite dar seguimiento a las metas planteadas. Con los resultados presentados, el Gobierno de Nuevo León fijó como siguiente objetivo elevar su calificación general a 90 puntos.