Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) movilizó durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre a decenas de patrullas en Villa Milpa Alta, donde comuneros se organizaron para impedir un presunto desalojo en el predio Teopanixpa, ubicado en el barrio Santa Marta.

De acuerdo con reportes locales, al menos 70 unidades policiales, aunque otras versiones hablan de más de 150 patrullas, arribaron a la zona por el presunto desalojo.

Los habitantes consideran que se trata del séptimo intento de desalojo de una familia que ocupa el terreno desde hace más de 40 años y lo reclama como tierra comunal indígena nahua.

Comuneros de Milpa Alta tocan las campanas y levantan barricadas

Ante el despliegue policial, los pobladores tocaron las campanas del Santuario de la Asunción de María y colocaron barricadas para impedir el avance de los elementos de seguridad ante el presunto desalojo; la movilización también generó alerta entre habitantes de Xochimilco, quienes reportaron presencia policial en zonas aledañas.

Según versiones de los comuneros, el operativo estaría relacionado con resoluciones de los jueces José Luis Ruiz Pérez y Jafet Bustamante, asimismo, señalaron al secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, por la movilización del presunto desalojo.

El Consejo Comunal Indígena Nahua sostiene que la particular que solicita el desalojo no cuenta con un título de propiedad que acredite sus derechos sobre el terreno.

Por su parte, el Gobierno capitalino plantearía llevar el asunto del desalojo ante tribunales colegiados federales para argumentar que la orden civil de desalojo es de imposible ejecución, debido a obstáculos materiales y cuestiones de competencia agraria.

Hasta el momento, no se habían confirmado enfrentamientos entre policías y habitantes, la disputa por el predio Teopanixpa forma parte de un conflicto legal que se ha prolongado durante varios años.