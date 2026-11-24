El gobernador de Nuevo León Samuel García entregó 271 contratos de resguardo de vivienda social a elementos de Fuerza Civil, como parte de las acciones de su administración para apoyar a las y los integrantes de la corporación y sus familias.

Durante el evento realizado en el Nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, el mandatario estatal aseguró que su administración priorizará brindar las mejores condiciones a los policías, así como espacios dignos para ellos y sus familias.

Samuel García entrega contratos de vivienda a elementos de Fuerza Civil (cortesía )

Acompañado del titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, y del director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, el gobernador Samuel García resaltó los avances en seguridad y el fortalecimiento de la corporación.

El gobernador afirmó que Nuevo León registra los mejores indicadores delictivos de los últimos 30 años, con una reducción de más del 90 por ciento en delitos de alto impacto.

Samuel García destaca apoyo a policías de Fuerza Civil

Durante su mensaje, el mandatario reconoció la labor de los elementos de Fuerza Civil y señaló que su administración ha priorizado brindarles mejores condiciones, particularmente mediante el acceso a vivienda social en Nuevo León, con espacios dignos para sus familias.

El gobernador Samuel García aseguró que los policías son quienes mantienen blindado al estado y sostuvo que, gracias a su labor, Nuevo León ha logrado posicionarse en distintos rubros, como seguridad, economía, salud y educación.

Un aplauso a todos los policías de Fuerza Civil. Por eso yo siempre voy a estar en deuda con ustedes y por eso siempre estamos buscando qué más le podemos dar al policía para que esté lleno en su trabajo. ¿Qué hemos hecho? Nuevos destacamentos, Nuevo edificio de Fuerza Civil, Renovamos completamente los dormitorios [...] En este caso agradezco a Vivienda, a Eugenio Montiel, pues tenemos ya al menos 300 familias, que en lo que deciden quedarse y vivir en Nuevo León e instalarse, tienen una casa digna en un fraccionamiento con otros elementos de Fuerza Civil. Y así estaremos siempre escuchándolos. ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo los ayudamos? Todo lo que quiera la mejor policía de México se les va a dar. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Los 271 contratos de vivienda forman parte de un esquema que contempla 313 viviendas para elementos de Fuerza Civil y sus familias, establecido mediante un convenio de colaboración entre el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Samuel García entrega contratos de vivienda a elementos de Fuerza Civil (cortesía )

Fuerza Civil contará con más apoyos para vivienda

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil destacó que la entrega de contratos de vivienda para policías brinda mayor certeza y tranquilidad a los elementos de la corporación y sus familias, al reconocer que la labor policial implica jornadas exigentes, ausencias y riesgos.

Asimismo, agradeció al gobernador Samuel García y al Instituto de la Vivienda el respaldo para fortalecer las condiciones de vida de los policías.

El director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel, destacó que contar con una vivienda también significa tener un lugar donde las familias puedan sentirse seguras, crecer y construir su día a día, por lo que esta entrega representa un respaldo para las y los elementos de Fuerza Civil y sus familias.

Samuel García entrega contratos de vivienda a elementos de Fuerza Civil (cortesía )

Además, anunció acciones de rehabilitación y mantenimiento de áreas comunes, así como apoyos para facilitar el acceso a un patrimonio, poniendo a disposición de los policías las primeras 100 viviendas recuperadas a través del Infonavit, mediante financiamiento con apoyo del ISSSTELEÓN.

Durante el evento también estuvieron presentes la secretaria de Administración, Gloria Morales, y el director general de ISSSTELEÓN, José Carlos Hernández.