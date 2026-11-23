El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la entidad es el principal beneficiario del nearshoring en Nuevo León, al destacar su liderazgo nacional en llegada de empresas extranjeras, generación de empleos y formalidad laboral.

Durante su participación en la Reunión Anual de Industriales (RAI) CONCAMIN 2026, realizada en la Ciudad de México, el mandatario expuso los resultados de la estrategia de desarrollo económico estatal y las acciones para fortalecer la competitividad industrial.

Estos cinco años, pues obviamente el gran ganador del nearshoring es Nuevo León. Es el estado que más empresas han llegado a invertir inversión extranjera. Número uno en empleos y número uno en formalidad. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García durante la Reunión Anual de Industriales CONCAMIN 2026

Nuevo León destaca inversión extranjera y conectividad fronteriza

Ante funcionarios y representantes de cámaras industriales, el gobernador Samuel García señaló que la entidad ha fortalecido su conectividad con Texas y Estados Unidos mediante la construcción de siete nuevas carreteras, una nueva aduana y un esquema de revisión conjunta con autoridades estadounidenses.

El gobernador destacó la infraestructura fronteriza de Nuevo León y explicó que la aduana estatal pasó de atender 200 camiones diarios a 7 mil, mientras que la revisión conjunta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) permite agilizar el cruce de mercancías aproximadamente cinco minutos.

Estamos cruzando en cinco minutos y eso obviamente a los industriales de Nuevo León y a las industrias que deciden pasar por Nuevo León, pues son ahorros de millones de dólares en diésel, sueldos y en fletes. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Durante el encuentro, García Sepúlveda también destacó que Nuevo León mantiene su posición como Nuevo León líder en inversión extranjera, así como en generación de empleos en Nuevo León y formalidad laboral en Nuevo León, de acuerdo con los resultados que expuso ante los industriales.

Samuel García durante la Reunión Anual de Industriales CONCAMIN 2026

Inteligencia artificial y educación tecnológica en Nuevo León

En materia de innovación, el mandatario resaltó la incorporación de la inteligencia artificial en Nuevo León y nuevas tecnologías a la educación básica, como parte de una estrategia para preparar a las nuevas generaciones ante las necesidades de la industria.

Explicó que la enseñanza de computación evolucionó hacia contenidos de inteligencia artificial, internet de las cosas y uso de datos, además de impulsar la automatización y la electromovilidad en educación media superior.

Asimismo, reconoció la colaboración de la industria en los programas de educación dual, mediante los cuales 7 mil jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo.

Añadió que en los últimos cinco años se han graduado un millón de ingenieros en el Estado, lo que representa una ventaja competitiva para las empresas extranjeras en Nuevo León que buscan instalarse en la entidad, al contar con personal calificado y preparado en el uso de nuevas tecnologías.

Esa fórmula de Nuevo León de apostarle a la tecnología, a la inversión, a la geopolítica y a la innovación, hoy tiene a Nuevo León mucho mejor de cómo lo recibimos hace cinco años. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García durante la Reunión Anual de Industriales CONCAMIN 2026 (cortesía )

Nuevo León apuesta por proyectos de infraestructura y desarrollo industrial

En la Reunión Anual de Industriales CONCAMIN 2026, el gobernador Samuel García también reconoció la colaboración entre el sector industrial y los gobiernos estatal y federal para impulsar proyectos de infraestructura, energía, carreteras y transporte ferroviario.

El mandatario señaló que el crecimiento económico de la entidad es resultado del trabajo conjunto entre los distintos sectores, en una estrategia que busca consolidar la competitividad de Nuevo León y aprovechar las oportunidades de inversión y desarrollo industrial.