Carlos Alberto de la Fuente Flores, nacido el 7 de septiembre de 1974 en Monterrey, es un político e ingeniero mexicano con más de dos décadas de trayectoria en el Partido Acción Nacional (PAN).

Actualmente es diputado local por el Distrito 10 en el Congreso de Nuevo León y coordinador del Grupo Legislativo de su partido.

Su carrera combina experiencia empresarial en firmas como Denso, FEMSA y Home Depot, con una sólida trayectoria pública en San Nicolás de los Garza y en el ámbito legislativo estatal y federal.

Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León (@chaledelafuente / Instagram )

¿Quién es Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos Alberto de la Fuente Flores es un político e ingeniero mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1996.

Nació el 7 de septiembre de 1974 en Monterrey, Nuevo León.

Actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León por el Distrito 10, donde también es el coordinador del Grupo Legislativo de su partido.

¿Cuántos años tiene Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos de la Fuente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos de la Fuente se encuentra casado con Imelda Patricia Garza Benavides.

Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León (@chaledelafuente / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos de la Fuente es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos de la Fuente tiene cuatro hijos: Marce, Alex, Andy y Mau.

¿Qué estudió Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Carlos de la Fuente cuenta con una sólida preparación técnica y administrativa:

Ingeniería Industrial y de Sistemas por la Universidad de Monterrey (UDEM).

Maestría en Administración también por la UDEM.

Postgrado en Alta Dirección de Empresa (AD-2) por el IPADE.

Posee diversos diplomados en áreas como Gestión Logística, Ventas, Bienes Raíces y Calidad Estadística (Six Sigma Black Belt).

Además, realizó estudios de inglés en la San José State University.

¿En qué ha trabajado Carlos de la Fuente, diputado del PAN en Nuevo León?

Antes de dedicarse plenamente a la política, Carlos de la Fuente trabajó en diversas empresas de renombre:

Fue especialista de control de producción en la compañía japonesa Denso México.

Laboró en FEMSA Logística como jefe de desarrollo logístico y comercial.

Se desempeñó como gerente de transporte y de proyectos logísticos en The Home Depot México.

Desde 2005 es el Director General de la Inmobiliaria CARFU.

Su trayectoria en el servicio público ha estado centrada principalmente en el municipio de San Nicolás de los Garza y en labores legislativas:

Fue regidor (2003-2006), presidente municipal sustituto (2006), secretario de desarrollo humano (2006-2008) y finalmente alcalde de San Nicolás de los Garza para el periodo 2009-2012.

Durante su gestión, San Nicolás fue destacado como el primer municipio del país en contar con una página de transparencia y un consejo ciudadano totalmente ciudadanizado.

Fungió como diputado federal en la LXIII Legislatura (2015-2018), donde integró comisiones de Hacienda, Marina y Presupuesto.

Ha sido diputado local en varias legislaturas de Nuevo León (LXXV y la actual), representando a los distritos 10 y 11.

Carlos de la Fuente es Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).