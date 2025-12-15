El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación integral del Estadio Bicentenario, ubicado en el Parque Niños Héroes.

Las obras incluyeron el equipamiento de porterías, baños para el público y áreas de gradas con butacas, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales para deportistas y asistentes.

Al evento asistieron Melody Falcó Díaz, directora general del INDE, y Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, director general del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León.

Samuel García impulsa nuevas instalaciones deportivas en Nuevo León

Durante el acto, Samuel García señaló que ya se preparan nuevas instalaciones deportivas dentro del programa estatal, con el propósito de facilitar a niñas, niños y jóvenes el desarrollo de sus aptitudes deportivas y emocionales, contribuyendo a su bienestar integral.

Aquí les voy a prometer con Melody y Luis Fernando, que se junten para ver específicamente que requieren nuestros niños y ya empezamos a remodelar, Gimnasio, oficinas, y yo me acuerdo mucho que todos los miércoles, después de entrenar, los entrenadores hacían carnita asada, también aquí un área de asadores, también hay que convivir. Samuel García

El nuevo Estadio Bicentenario se construye sobre el antiguo Lago de Pesca y contempla espacios deportivos de vanguardia para la práctica y acondicionamiento físico en disciplinas como fútbol americano, powerlifting, paradanza deportiva, paratenis de mesa, boccia y golbol, además de una sala audiovisual, módulos sanitarios, área médica, oficinas y zonas de servicio.

La infraestructura se ubica en el polígono 02 del CARE, en un terreno de 16 mil metros cuadrados, donde se localiza la cancha principal de pasto sintético, con una superficie de 10 mil 168 metros cuadrados, así como un área de gradas de 3 mil 464 metros cuadrados.

El estadio tendrá capacidad para 4 mil 547 personas, con 2 mil 500 espectadores sentados y 16 espacios para personas en silla de ruedas; se estima que beneficiará a más de 12 mil 500 atletas.