En el contexto de la Copa del Mundo 2026, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, presentaron el Pabellón Parque del Agua, Cultura y Tradición de Nuevo León, un lugar que ofrecerá a sus visitantes cultura, gastronomía y música. Además, adelantó que uno de los lagos del Parque será ofrecido a la delegación de Japón.

El mandatario estatal aclaró que este Pabellón es independiente al Fan Fest del Parque Fundidora, porque son diferentes actividades las que se llevarán a cabo en cada parque. Además, indicó que a petición de la FIFA, en los estacionamientos del Estadio de Rayados, la Pastora, Pueblito y del Parque del Agua se ubicará la Central de Descarga de los turistas que acudan a los partidos del Mundial en la entidad.

Antes dejaban esperando a los turistas afuera del estadio con su boleto 2-3 horas, y una hora y media antes ya los dejaban entrar, nosotros al contrario, lo que les decimos es vénganse con tiempo: si el juego es a las ocho, nueve o diez, lleguen a las cinco y a un lado del estadio, es decir a tres minutos caminando por diferentes accesos, vas a poder conocer Nuevo León. Sobre todo el turista que viene uno o dos días al juego y se va Houston o Ciudad de México, ese día que me prestes vas a conocer Nuevo León. Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León

La titular de AMAR Nuevo León, puntualizó que habrá un foro cultural al aire libre, dedicado al arte que ofrecerá todos los días una programación con música; stands para emprendedores y oferta gastronómica

Parque del Agua contará con actividades gratuitas para los visitantes

En su intervención, la Titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez dijo que el Pabellón Parque del Agua, se realizará del 11 de junio al 19 de julio, de lunes a domingo a partir de las 13:00 horas con actividades completamente gratuitas.

Detalló que entre las actividades que ofrecerá el Pabellón se encuentra la Esfera Inmersiva, una instalación de video Mapping en 360 grados, donde las personas van a poder sumergirse en los paisajes, colores e identidad del estado de Nuevo León.

La inauguración será el 11 de junio a las ocho de la noche con un homenaje a Celso Piña con Ronda de Machetera, Johnny Iván y Pato Machete; para empezar esta fiesta como debe ser. Vengan a caminar en familia, a comer algo rico, a escuchar música y a descubrir productos locales, a divertirse con las activaciones y a disfrutar esta gran experiencia en familia Mariana Rodríguez, titular de AMAR Nuevo León

La titular de AMAR Nuevo León, puntualizó que habrá un foro cultural al aire libre, dedicado al arte que ofrecerá todos los días una programación con música regional, danza clásica, folclórica y música de nuevas generaciones que están representando al estado. Así como animaciones musicales desde las seis de la tarde al ritmo de polkas y huapangos, música ranchera, batucada y cumbias, animando más de 500 metros de la Serpiente del Parque del Agua.

Habrá espacio para emprendedores de Nuevo León

Asimismo, dijo que el pabellón tendrá stands para emprendedoras y emprendedores de Hecho en Nuevo León y con una muestra gastronómica nortense para que los asistentes prueben los sabores típicos del estado y consuman productos locales.

Mientras que también se instalará una exposición fotográfica, titulada la Unión Europea en la Cancha, Reflejos de una Pasión Compartida, organizada por la delegación de la Unión Europea en México, en donde reúne fotografías de los 27 países miembros para mostrar lo mejor de la cultura del fútbol y la forma en que ha generado comunidad.