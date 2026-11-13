El gobernador Samuel García Sepúlveda acordó con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y alcaldes de Nuevo León, implementar medidas para acelerar los proyectos del Programa de Vivienda para el Bienestar y ampliar la construcción de casas en la entidad.

Entre los compromisos establecidos se encuentran la disposición de reservas territoriales, la exención de pagos estatales relacionados con la construcción de conjuntos habitacionales y la creación de una ventanilla única para agilizar los trámites, respetando la autonomía de los municipios.

Samuel García acuerda exentar pagos y agilizar trámites para construir viviendas

Durante la reunión, el mandatario estatal señaló que su administración concentrará los esfuerzos en tres acciones para facilitar el desarrollo de los proyectos del Infonavit: poner a disposición reservas de tierra, eliminar los pagos estatales relacionados con la construcción de viviendas y simplificar los procedimientos administrativos.

Como parte de las exenciones, mencionó los pagos por factibilidad de educación, movilidad y servicios de Agua y Drenaje, con el propósito de reducir los costos para el desarrollo de los conjuntos habitacionales.

García Sepúlveda explicó que estas medidas buscan contribuir al cumplimiento del derecho humano a la vivienda y generar actividad económica mediante la construcción de casas y la contratación de trabajadores.

Además, anunció la implementación de una ventanilla única que permitirá agilizar los requisitos y las autorizaciones de construcción, sin intervenir en las facultades de los gobiernos municipales.

Con la disponibilidad de reservas territoriales, el Gobierno estatal calcula que podrían construirse alrededor de 40 mil viviendas durante el próximo ejercicio, antes de concluir la actual administración.

Nuevo León amplía su meta de vivienda a casi 80 mil casas

Durante el encuentro, Octavio Romero Oropeza solicitó al gobernador organizar un evento para informar sobre la resolución de créditos impagables del Infonavit y entregar escrituras de manera gratuita a las personas beneficiarias.

Al respecto, Eugenio Montiel Amoroso, director del Instituto de Vivienda de Nuevo León, explicó que se gestionarán los certificados de libertad de gravamen a través del Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de convertir la documentación en escrituras públicas y entregarlas a los derechohabientes.

El funcionario señaló que esta medida representaría una noticia favorable para cerca de medio millón de familias de Nuevo León.

Samuel García acuerda exentar pagos para construir viviendas del Infonavit (Cinthya Gonzalez)

Por otra parte, el trabajo coordinado entre el Gobierno estatal, la Federación y los municipios permitió ampliar la meta de construcción de vivienda en la entidad, que pasó de 33 mil a casi 80 mil casas.

De acuerdo con el desglose presentado, los proyectos contemplan 67 mil viviendas del Infonavit, 10 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 2 mil 800 del Fovissste.

A esta estrategia se suman dos terrenos que el Gobierno de Nuevo León puso a disposición en los municipios de Linares y Galeana, con capacidad conjunta para más de mil 300 viviendas.

Con estos acuerdos, el Gobierno estatal busca acelerar los proyectos habitacionales, facilitar el acceso a vivienda y ampliar la coordinación con las instituciones federales y los municipios.