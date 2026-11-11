El gobernador de Nuevo León, Samuel García inauguró las instalaciones del nuevo Centro de Atención Ciudadana de Monterrey Norte, y resaltó que la seguridad se reforzó con 600 elementos y la formación de la nueva División Fuerza Civil Norte.

Hoy hago un firme compromiso en seguir invirtiendo para que ustedes vean cada vez más patrullas, más policías en el Topo Chico, en la Alianza, en la Gloria Mendiola, en la Tierra y Libertad, para que cada vez se sientan más seguros; y que esa seguridad que hemos logrado traer a todo Nuevo León también se sienta, y subrayo, se sienta en las colonias del norte de Monterrey. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Acompañado del titular de la corporación, Gerardo Escamilla y del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el gobernador de Nuevo León precisó que con la incorporación de nuevos policías, se cuenta con 800 elementos para el patrullaje de las colonias del norte y sur de Monterrey.

Samuel García inaugura Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil (cortesía )

Samuel García anuncia programa de canje de armas en Nuevo León

El gobernador Samuel García agregó que a las labores sumarán el apoyo del Ejército, con quienes próximamente se anunciará un programa de canje de armas, donde a cambio del artefacto se darán de 10 mil a 50 mil pesos.

En tanto, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores indicó que el nuevo Centro representa no sólo la cercanía, sino los resultados de la corporación en materia de seguridad, que actualmente se observan en la disminución de los delitos de alto impacto y patrimoniales.

Este centro que ya es el segundo centro que va a cuidar de las familias y va a estar muy cerca de los habitantes de Nuevo León. Porque los ciudadanos ya no quieren escuchar de quién es la responsabilidad. Los ciudadanos ya quieren soluciones y Monterrey merece soluciones. Miguel Flores, Secretario General de Gobierno

Samuel García inaugura Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil (cortesía )

Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil dará servicio las 24 horas

Por su parte, el titular de la corporación, Gerardo Escamilla detalló que con la obra se reasignó el espacio que operaba de manera administrativa en favor de la ciudadanía regiomontana, el cual dará servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana a la población, principalmente de la zona norte del municipio.

Samuel García inaugura Centro de Atención Ciudadana de Fuerza Civil (cortesía )

Durante el evento, las autoridades estatales realizaron el corte de listón de inauguración y recorrieron las nuevas instalaciones del edificio.