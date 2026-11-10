El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entregó el nuevo Jardín de Niños “Profra. Juanita Arredondo González”, ubicado en la colonia Paseo de San Isidro, en Salinas Victoria. El plantel cuenta con capacidad para atender a más de 100 alumnos y dispone de instalaciones destinadas a fortalecer las actividades educativas y recreativas.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de contar con espacios adecuados para el desarrollo de las infancias y anunció que en un periodo de seis meses se construirán más de 50 planteles educativos en Nuevo León. También señaló que en Salinas Victoria se han realizado obras para ampliar la infraestructura educativa de distintos niveles.

Samuel García inaugura jardín de niños con nuevas instalaciones en Salinas Victoria

El nuevo preescolar cuenta con cuatro aulas didácticas, dos direcciones, sanitarios, área de juegos, bebederos y cancha deportiva. Además, dispone de paneles solares, cubierta de membrana, cubierta de velaría, cisterna y subestación eléctrica, entre otras instalaciones.

Tras el corte de listón, Samuel García recorrió las instalaciones acompañado por el secretario de Educación, Juan Paura; el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, y el director del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED), Luis Fernando Domínguez.

Durante la visita también inauguró la cancha deportiva y participó en un partido con estudiantes de la Escuela Primaria “Noelia Ayala Guajardo”, institución que cuenta con más de 600 alumnos.

Como parte de las acciones de apoyo a la economía familiar y al desempeño académico, durante el evento se distribuyeron mochilas con útiles escolares, uniformes y tenis para mil 172 estudiantes de seis planteles educativos.

Los apoyos beneficiaron a alumnos de los municipios de Salinas Victoria, El Carmen y Escobedo, de acuerdo con la información del Gobierno estatal.