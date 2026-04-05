El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezará una gira estratégica por Japón y Corea del Sur con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera y posicionar al estado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La gira de trabajo busca además proyectar a Nuevo León en el escenario internacional y promover su potencial turístico como sede mundialista.

Samuel García fortalece proyección internacional de Nuevo León en Asia

El mandatario estatal y su comitiva realizarán una agenda de alto nivel con reuniones clave con líderes empresariales y CEOs, con el propósito de consolidar a Nuevo León como un referente global en materia económica, turística y deportiva.

El gobierno estatal buscará ampliar la llegada de inversión extranjera directa, mediante encuentros con corporaciones asiáticas y el fortalecimiento de vínculos con empresas ya instaladas en la entidad como Yazaki, Kia, Hyundai, Panasonic y Kawasaki, incentivando nuevos proyectos de expansión.

La gira se desarrollará durante una semana: de domingo a martes en Japón y de miércoles a domingo en Corea del Sur, contemplando reuniones con representantes del sector empresarial, turístico, autoridades gubernamentales y federaciones de futbol.

Nuevo León se posiciona como sede mundialista ante Asia

Durante la gira, se realizará una promoción integral del estado, destacando el papel de Monterrey como sede de partidos del Mundial 2026, incluidos encuentros de selecciones asiáticas como Japón y la República de Corea.

Además, se extenderá una invitación formal a autoridades de ambos países para que visiten la ciudad y acompañen a sus selecciones durante la justa mundialista.

Uno de los encuentros más relevantes será el partido entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio de 2026 en Monterrey, correspondiente al Grupo F, el cual marcará un hito al convertirse en el juego número 1000 en la historia de los Mundiales de la FIFA.

Por su parte, la República de Corea se enfrentará a Sudáfrica el 24 de junio de 2026 en la capital nuevoleonesa, dentro del Grupo A.

La agenda también incluye la promoción turística del estado, posicionando a Nuevo León como un destino atractivo para visitantes internacionales durante y después del Mundial.