Desde el Walmart Park, plazoleta principal del Estadio de Sultanes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, presentaron la sexta alineación de empresas que se suman a la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

El mandatario presentó a un total de 11 empresas que contribuirán a realizar acciones concretas para fortalecer la movilidad, la imagen urbana y los servicios en el marco de la Copa FIFA 2026.

Nuevo León se prepara para el Mundial 2026 con Ponte Nuevo

Durante su mensaje, el gobernador señaló que con el partido del repechaje entre Bolivia y Surinam, o los más de 110 mil asistentes de un solo día al Festival Pal´Norte, el gobierno junto a la iniciativa privada se encuentran listos para ser la mejor sede de México en el Mundial.

“Esta va a ser la mejor sede, va a ser la más norteña. Vamos a tener todo al 100. El Pal Norte ya fue la prueba de que tendremos el mejor Fan Fest y haremos récord de gente. No hay ninguna sede en la que quepa tanta gente en un Fan Fest como la que vamos a tener aquí en Nuevo León. Vamos a tener la línea del Metro más larga del continente” Samuel García, gobernador de NL

Ponte Nuevo, Ponte Mundial tiene como objetivo transformar a NL (Cinthya Gonzalez)

Asimismo, señaló que Nuevo León contará con más de un millón de árboles, así como más de 80 murales y más de 4 mil camiones nuevos.

Por su parte, Mariana Rodríguez aseguró que se mantiene trabajo coordinado con la iniciativa privada para transformar a Nuevo León con acciones que duren después del Mundial, beneficiando a las familias regiomontanas.

“Contar con su esfuerzo en la cancha es necesario para ir por la victoria, pero un gran equipo también requiere una gran infraestructura. Por eso, a la par de este esfuerzo de la iniciativa privada, desde el gobierno del Nuevo Nuevo León estamos impulsando una renovación histórica sin precedentes” Mariana Rodríguez, titular Amar a NL

Ponte Nuevo, Ponte Mundial tiene como objetivo transformar a NL (Cinthya Gonzalez)

Ponte Nuevo, Ponte Mundial suma 11 empresas

Durante el evento, se detalló que, con la integración de estas 11 empresas, la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” cuenta con un total de 63 empresas participantes, las cuales fortalecerán sectores indispensables para mantener un estado seguro y en óptimas condiciones para eventos globales. Las empresas que se suman son:

OMA fortalecerá la conectividad y la imagen urbana con reforestaciones, mejoras en transporte y creación de murales

Sultanes de Monterrey impulsarán actividades y espacios recreativos para las infancias y realizarán jornadas de reforestación

HEB contribuirá con voluntariado y materiales para la limpieza de espacios públicos e impulsará el programa “Adopta una escuela” y fortalecerá la seguridad

Grupo Pol aportará espacios para la creación de arte urbano conmemorativo

Walmart participará en proyectos ambientales y rehabilitación de espacios públicos

Fuerza Regia pondrá a disposición la Arena Mobil para eventos y premiaciones e impulsará programas sociales

Ponte Nuevo, Ponte Mundial tiene como objetivo transformar a NL (Cinthya Gonzalez)

La UANL desarrollará un Centro de Traducción e Interpretación para primeros respondientes

Danfoss impulsará la iniciativa de Senderos Mundialistas

COMCE implementará la “Casa Nuevo León Global”, un centro de atención para inversionistas extranjeros durante el Mundial

Volvo implementará acciones de sostenibilidad y bienestar laboral

Clúster de Salud y Turismo Médico implementará el paquete “Ponte Nuevo”, con consultas especializadas

Con la integración de estas 11 empresas, Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los habitantes rumbo al Mundial 2026, consolidándose como la mejor sede de México.