El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la entrega de nombramientos a las y los nuevos integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), designados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el acto participaron también el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco.

Mario Delgado destaca autonomía de la CAAD; integrantes ejercerán su cargo por tres años

Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recordó que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es un órgano administrativo desconcentrado de la SEP encargado de impartir justicia administrativa en materia deportiva.

Explicó que la comisión cuenta con plena jurisdicción y autonomía para emitir acuerdos, laudos y resoluciones, además de atender controversias jurídico-deportivas entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, asociaciones y organismos relacionados con el deporte.

Las personas designadas para integrar la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) son Ivonne Jiménez Madrid, quien fungirá como presidenta del Pleno; así como Karina Noemí Sánchez Morales, Faviola Canche Ay, José Antonio Vega Cruz y Ricardo Humberto Bastarrachea Basora, quienes se desempeñarán como integrantes titulares del Pleno.

Las y los nuevos integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) ejercerán el cargo durante un periodo de tres años y tendrán la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.

Además, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, llamó a las y los nuevos integrantes a desempeñar sus funciones con honestidad, profesionalismo y apego a la legalidad.

Asimismo, pidió mantener una coordinación permanente con las instituciones deportivas para privilegiar el diálogo, prevenir conflictos y brindar certeza jurídica a quienes forman parte del sistema deportivo nacional.