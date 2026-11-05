El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el Vigésimo Sexto Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, organizado por los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), donde destacó que invertir en la educación durante los primeros años de vida contribuye al desarrollo de una sociedad.

Bajo el lema “Desafíos globales en la primera infancia: Nuevos retos, nuevas miradas, nuevas oportunidades”, el encuentro reúne a 59 ponentes de 17 países durante tres días para intercambiar investigaciones y experiencias sobre inclusión, neurodiversidad, inteligencia artificial, bienestar docente y corresponsabilidad familiar.

Samuel García destaca construcción de 50 escuelas y educación inclusiva en Nuevo León

Durante la inauguración, el mandatario estatal refrendó el compromiso de su administración con la educación desde la primera infancia y destacó la construcción de 50 nuevas escuelas, entre primarias, secundarias, jardines de niños y preparatorias, así como los programas orientados a garantizar espacios educativos incluyentes, saludables y de calidad.

La educación es de primera y máxima importancia. Cuando le inviertes realmente a los bebés, a los niños, estás prometiendo un mucho mejor futuro. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Acompañado por el secretario de Educación federal, Mario Delgado, y la directora general de los CENDIS, María Guadalupe Rodríguez, el gobernador señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite ampliar la oferta educativa y atender las necesidades de niñas y niños.

También destacó los componentes de la nueva ley de educación relacionados con la primera infancia y la cero discriminación hacia las personas con autismo. En ese contexto, manifestó su intención de avanzar en la incorporación de maestros sombra y espacios especializados para evitar que algún estudiante quede excluido por una condición de salud.

Samuel García agradeció a Mario Delgado el respaldo del Fondo de Aportaciones Múltiples y el trabajo conjunto para impulsar la infraestructura educativa. Asimismo, reconoció a María Guadalupe Rodríguez y al senador Alberto Anaya por su participación en la promoción de la educación inicial en Nuevo León.

Nuevo León reúne a 59 especialistas de 17 países para analizar educación inicial (Cortesía )

Mario Delgado llama a regular el uso de celulares en las escuelas

Por su parte, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, destacó la colaboración con el gobierno de Nuevo León y abordó la importancia de regular el uso de dispositivos electrónicos en los planteles educativos.

El funcionario advirtió que la exposición temprana y excesiva a la tecnología y las redes sociales puede afectar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, además de exponerlos a contenidos inapropiados.

Explicó que la estrategia federal para restringir el uso de celulares en primarias y secundarias busca favorecer la convivencia, fortalecer las habilidades socioemocionales y recuperar los juegos tradicionales, así como promover una cultura de uso responsable de la tecnología.

En tanto, María Guadalupe Rodríguez, directora general de los CENDIS y presidenta del Comité Organizador del encuentro, señaló que la educación y el desarrollo integral durante la primera infancia deben asumirse como una prioridad social y una responsabilidad compartida.

Nuevo León reúne a 59 especialistas de 17 países para analizar educación inicial (Cortesía )

También destacó la necesidad de adaptar los modelos educativos a los desafíos tecnológicos, sociales y familiares, sin dejar de lado el afecto, el juego, la creatividad y la convivencia como elementos esenciales del aprendizaje.

Durante los tres días de actividades, especialistas, investigadores, docentes y autoridades educativas intercambiarán experiencias para generar propuestas que amplíen las oportunidades de desarrollo de niñas y niños.

En la inauguración también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna; el secretario de Educación estatal, Juan Paura; y el diputado federal por el estado de Río Grande do Sul, Brasil, Osmar Terra, además de funcionarios, educadoras, académicos y legisladores.