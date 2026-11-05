El gobernador Samuel García Sepúlveda formalizó la incorporación de la Presa León al sistema de abastecimiento de agua de Nuevo León, con lo que el embalse comienza a enviar líquido al Área Metropolitana de Monterrey. En su primera etapa, aportará mil 600 litros por segundo y beneficiará directamente a 350 mil habitantes.

Durante el acto de entrega-recepción, realizado en Montemorelos, el mandatario estatal estuvo acompañado por Juan Carlos García Salas, director de Ingeniería de Agua y Drenaje de Monterrey, y Juan Ignacio Barragán, director adjunto del organismo.

Presa León comienza a enviar agua a Monterrey mediante el Acueducto Linares-Monterrey

Samuel García explicó que, con la presa a la mitad de su almacenamiento, comenzará a aportar mil 600 litros por segundo a la ciudad, aunque su capacidad de suministro puede aumentar hasta 4 mil litros por segundo en situaciones de emergencia, de acuerdo con las características técnicas del proyecto.

Ubicado entre los municipios de Linares y Montemorelos, el embalse está conectado al Acueducto Linares-Monterrey, que conducirá el agua hacia la Planta Potabilizadora San Roque para su tratamiento y posterior distribución a la población.

La Presa León tiene una capacidad de almacenamiento de 221 millones de metros cúbicos en su nivel de operación ordinario. Su incorporación beneficiará directamente a 350 mil habitantes y, de manera indirecta, a los 5.8 millones de personas que viven en el área metropolitana, al integrarse a un sistema interconectado de fuentes de abastecimiento.

Durante el evento, el gobernador señaló que la infraestructura se suma a las presas Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo, así como a los pozos someros y profundos, los tanques de almacenamiento y las acciones de modulación de presiones que realiza Agua y Drenaje de Monterrey.

Presa León comienza a enviar mil 600 litros de agua por segundo a Monterrey (Cortesía )

Nuevo León integra nueva infraestructura para fortalecer el suministro de agua

Agua y Drenaje de Monterrey informó que, del 16 al 22 de octubre, se realizaron pruebas de los dispositivos de control hidráulico, cuyos resultados fueron favorables para continuar con las pruebas operativas.

La cortina de la Presa León tiene aproximadamente mil 950 metros de longitud. Además, el proyecto recibió el reconocimiento ACI Members’ Choice Award 2025, otorgado por el American Concrete Institute, por su innovación y calidad técnica.

Con la incorporación de esta infraestructura, Nuevo León amplía las alternativas para administrar sus fuentes de abastecimiento y atender las necesidades del área metropolitana, especialmente durante periodos de baja disponibilidad de agua.