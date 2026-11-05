El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró una primaria de nueva creación en el fraccionamiento Villa de Palmanova, segundo sector, en Juárez, Nuevo León, como parte de la estrategia estatal para ampliar la infraestructura educativa y ofrecer más espacios de formación a las infancias.

Durante el acto, el mandatario destacó que su administración trabaja para abrir una escuela cada semana, con el objetivo de alcanzar 50 nuevos planteles. También anunció que este año se invertirán mil millones de pesos en mantenimiento escolar y otros mil millones en la construcción de nuevas escuelas.

Samuel García impulsa la construcción de 50 nuevas escuelas en Nuevo León

Acompañado por el secretario de Educación, Juan Paura; la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, y el director general del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), Luis Fernando Domínguez, Samuel García señaló que la apertura del plantel forma parte de las acciones para fortalecer la educación en el estado.

El gobernador también explicó que la planeación educativa contempla concentrar en un mismo distrito servicios de educación preescolar, primaria y secundaria, además de transporte público y espacios deportivos. Sobre este último rubro, destacó que el proyecto alcanzó 653 espacios deportivos, por encima de los 500 que se habían planteado inicialmente.

Por su parte, el secretario de Educación agradeció el respaldo del ICIFED para construir el nuevo centro educativo e informó que cuenta con alumnos inscritos en ambos turnos.

Nuevo León abre nueva escuela en Juárez y proyecta 50 planteles (Cinthya Gonzalez)

Nueva primaria de Juárez cuenta con seis aulas y cancha deportiva

El nuevo plantel dispone de seis aulas didácticas, dos direcciones, un aula creativa, sanitarios, bodega y módulo de escaleras. También cuenta con techumbre metálica, bebederos, subestación eléctrica, cancha deportiva y una cubierta de membrana en el acceso.

Después del corte de listón, las autoridades recorrieron las instalaciones y visitaron las aulas y áreas comunes. Durante la actividad, el gobernador estrenó la cancha deportiva.

Como parte del programa de apoyo a la comunidad escolar, también se realizó la entrega simbólica de kits de uniformes y tenis para estudiantes de ambos turnos de la Escuela Secundaria Técnica 97 “Alfonso García Robles”.

Además, se distribuyeron mochilas con útiles escolares a alumnos del Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, el Centro de Atención Múltiple (CAM) “Amelia González Rodríguez” y la primaria de nueva creación.

Con la apertura de este plantel en Juárez, el Gobierno de Nuevo León busca ampliar la disponibilidad de espacios educativos y avanzar en su meta de construir 50 nuevas escuelas.