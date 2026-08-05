El gobernador de Nuevo León, Samuel García, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y Correos de México, conmemoró el 35 aniversario del inicio de operaciones de la Línea 1 del Metro con la cancelación de una estampilla postal conmemorativa.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó la transformación que ha vivido el sistema de transporte colectivo desde su puesta en marcha y reafirmó el compromiso de su administración para continuar con la modernización de la movilidad en Nuevo León.

Quiero hablarles de historia. De lo que simboliza esta estampilla, que nos recuerda el inicio del Metro en la ciudad de Monterrey. Esta estampilla deja en claro que esta gran ciudad se animó a construir metro, no todas tienen. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Samuel García destaca legado del Metro de Monterrey tras 35 años de servicio

Durante el evento realizado en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, Samuel García señaló que la estampilla representa parte de la historia de Monterrey y del desarrollo de un sistema de transporte que ha conectado a millones de personas.

Asimismo, destacó que la apuesta de su administración es consolidar un sistema de transporte público moderno y eficiente que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias de Nuevo León.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, resaltó la importancia del aniversario de Metrorrey y aseguró que con los nuevos proyectos de infraestructura se duplicará la cobertura del servicio.

Por su parte, la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, destacó que la estampilla permitirá preservar este acontecimiento como parte de la memoria histórica del país y reconoció el trabajo del personal que durante 35 años ha hecho posible la operación del sistema.

Estampilla postal reconoce la historia de la Línea 1 del Metro en Nuevo León

Como parte central de la ceremonia, las autoridades realizaron la cancelación oficial de la estampilla postal, un procedimiento mediante el cual el sello queda marcado con la fecha y lugar de emisión, convirtiéndose en una pieza de valor histórico y coleccionable.

Tras la entrega de reconocimientos al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y al secretario de Movilidad y Planeación Urbana, concluyó el acto con la fotografía oficial de autoridades e invitados.

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey inició operaciones el 25 de abril de 1991. Actualmente cuenta con 40 estaciones distribuidas en tres líneas, una red de 40 kilómetros y una flota de 156 trenes.

Además, el Gobierno de Nuevo León desarrolla las nuevas líneas 4 y 6, que sumarán 34 kilómetros de recorrido, 21 estaciones y trenes tipo monorriel, con el objetivo de fortalecer la movilidad en la zona metropolitana.