El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició una gira de trabajo por la región sur del estado con la supervisión de los avances del Tramo 01 de la Carretera Interserrana, obra que registra un 90 por ciento de avance.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que este proyecto representa una de las principales obras de infraestructura para mejorar la conectividad del sur de Nuevo León y explicó que la carretera fue dividida en tres etapas debido a su magnitud.

Esta carretera tenemos más de 60 años en planos federales esperándola, la arrancamos y es tan grande, es una obra magna que conecta regiones, cruza toda la Sierra Madre, que la tuvimos que dividir en tres proyectos. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Tramos 01 y 03 estarán concluidos este año

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que tanto el Tramo 01 como el Tramo 03, este último con un avance de entre 80 y 90 por ciento, concluirán durante 2026. Además, contempla una inversión de mil millones de pesos y permitirá mejorar el acceso a comunidades como El Toro y Caleras.

Samuel García supervisa avances de la Carretera Interserrana. (cortesía)

Asimismo, indicó que el Tramo 02 ya se encuentra listo para iniciar el proceso de licitación y posteriormente comenzar su construcción.

Son casi 40 kilómetros del Tramo 03 que va a conectar la Carretera 57 con la Carretera Interserrana y ya vamos a evitar ese desvío que había hasta Saltillo, que son casi 2 horas de camino extra y casi 100 kilómetros que tenían que hacer los que venían del sur o la carga federal o la logística. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Gobernador recorrerá municipios y centros turísticos del sur de Nuevo León

Como parte de su gira de trabajo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, visitará los municipios de Galeana, Doctor Arroyo, Aramberri y Zaragoza.

Durante el recorrido supervisará destacamentos, infraestructura carretera y obras en estancias infantiles y hospitales, además de visitar atractivos turísticos como Labradores, Pozo del Gavilán, Puente de Dios y los trabajos que se realizan en coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza en el Parque La Chingada.