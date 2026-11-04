El Club de Futbol Monterrey facilitó más de 130 estudios médicos como parte de la campaña “Prevenir está en tu cancha”, iniciativa que busca promover la detección oportuna del cáncer de mama.

Durante octubre, el equipo también reunió más de 70 trenzas para elaborar pelucas oncológicas y organizó actividades de acompañamiento para mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La tercera edición de la campaña se realizó durante los partidos que Rayados y Rayadas disputaron como locales en el Estadio BBVA, con la participación de la Secretaría de Salud de Nuevo León, la Secretaría de Salud de Guadalupe, el Hospital Ángeles Valle Oriente y Cruz Rosa.

Rayados ofrece mastografías gratuitas y vales para estudios médicos

Entre las actividades de detección, se realizaron 30 mastografías gratuitas mediante una unidad móvil y módulos instalados en las inmediaciones del Estadio BBVA. Además, el Hospital Ángeles Valle Oriente entregó 100 vales a mujeres asistentes a los encuentros, canjeables en sus sucursales por una mastografía y/o un ultrasonido.

La campaña también reunió más de 70 trenzas donadas por aficionadas, que serán destinadas a la elaboración de pelucas oncológicas para mujeres que requieren este apoyo durante sus tratamientos.

Como parte de las acciones de concientización, participaron cinco embajadoras, todas sobrevivientes o pacientes con algún tipo de cáncer de mama. Su presencia en los partidos celebrados durante octubre permitió dar visibilidad a la experiencia de quienes enfrentan esta enfermedad.

Rayados reúne 70 trenzas y ofrece mastografías gratuitas contra el cáncer de mama (Cortesía )

Rayados y Cruz Rosa mantienen apoyo a mujeres con cáncer de mama

La colaboración entre Rayados y Cruz Rosa también contempla actividades de acompañamiento. Durante los encuentros, las suites de Responsabilidad Social del club recibieron a más de 60 mujeres en tratamiento, colaboradoras de la asociación y familiares, quienes asistieron a los partidos en el llamado Gigante de Acero.

A estas acciones se sumará una subasta deportiva programada para el 11 de noviembre, en la que se ofrecerán los números conmemorativos en color rosa que utilizaron los equipos varonil y femenil en sus uniformes. Las piezas serán donadas a Cruz Rosa y los recursos obtenidos se destinarán a mantener el apoyo a mujeres que lo necesiten.

La alianza entre el Club de Futbol Monterrey y Cruz Rosa suma 14 años de trabajo, periodo en el que más de 300 mujeres han recibido algún tipo de apoyo.

Con la campaña “Prevenir está en tu cancha”, Rayados busca aprovechar los encuentros deportivos para acercar información, servicios de detección y respaldo a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.