El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, informó que el programa Bosques Ciudadanos ha plantado 1 millón 190 mil 350 árboles en Nuevo León, como parte de las acciones del Gobierno estatal para recuperar espacios públicos, restaurar ecosistemas y ampliar las áreas verdes en la zona metropolitana.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente, se han plantado 162 mil 99 árboles correspondientes a Bosques Urbanos y 1 millón 28 mil 251 como parte de Bosques de Agua. La estrategia alcanzó la meta de un millón de árboles el 22 de marzo de 2026, de acuerdo con el Gobierno de Nuevo León.

Bosques Ciudadanos planta más de 1.1 millones de árboles en Nuevo León. (cortesía )

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que Bosques Ciudadanos busca transformar la imagen urbana mediante corredores verdes y la recuperación de espacios que anteriormente eran superficies de concreto o zonas con poca vegetación.

En materia de biodiversidad, nuestro programa Bosques Ciudadanos, donde llevamos más de 1 millón de árboles en las dos vías, bosques urbanos y bosques de agua. Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León

Bosques Ciudadanos transforma espacios públicos de Nuevo León

Uno de los proyectos destacados se encuentra en la Explanada de los Héroes, donde fueron plantados más de 200 árboles, entre ellos sabinos y encinos de gran formato.

El proyecto también incorporó iluminación y música ambiental para convertir el espacio en una zona de permanencia y convivencia.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, indicó que la transformación responde a la visión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de incrementar la presencia de árboles en los espacios públicos de la entidad.

Lo que hicimos platicando contigo, con tu visión de siempre estar diciendo: hay que poner árboles, hay que poner árboles. Pues empezamos a buscar sitios justamente para cumplir con esta nueva tendencia. Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León

Además de la Explanada de los Héroes, Bosques Ciudadanos ha intervenido puntos como la caseta Cadereyta-Aeropuerto, el bulevar Constitución y los parques lineales de Constitución y Morones Prieto. Estas acciones buscan generar corredores verdes que conecten distintos sectores de la zona metropolitana.

Árboles buscan reducir impacto del calor urbano

La estrategia ambiental también contempla ampliar la cobertura vegetal para contribuir a disminuir el impacto del calor urbano.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que, de acuerdo con lo expuesto por el programa, la presencia de árboles puede generar diferencias importantes en la temperatura de los espacios.

Está demostrado que donde existe un árbol hay una diferencia promedio de entre 12 y 15 grados de temperatura. Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León

La arborización forma parte de un proyecto para crear un corredor verde metropolitano que conecta puntos desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la autopista al aeropuerto y la caseta, hasta Miguel de la Madrid, Constitución, Morones Prieto y sectores de Monterrey y Guadalupe.

Bosques Ciudadanos planta más de 1.1 millones de árboles en Nuevo León. (cortesía )

Con esta estrategia, Bosques Ciudadanos plantea conectar áreas verdes, parques lineales y corredores urbanos para conformar una red de espacios naturales dentro de la ciudad, además de avanzar en la recuperación de zonas urbanas con vegetación.