El programa Bosques Ciudadanos, impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León que encabeza Raúl Lozano Caballero, con el respaldo del gobernador Samuel García, se consolida como uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del país.

Actualmente, el proyecto registra avances visibles con la plantación de 73 árboles nativos, mientras que en la Explanada de los Héroes se contemplan 64 árboles monumentales, entre sabinos y encinos, además de mil 500 herbáceas y jardineras polinizadoras que atraerán aves y mariposas al corazón de Monterrey.

Nuestro proyecto Bosques Ciudadanos es el proyecto más importante, no solamente en Nuevo León, me atrevo a decirlo, sino en América Latina, de plantación de árboles nativos para toda el área metropolitana y por todo el estado. Raúl Lozano Caballero

Raúl Lozano Caballero destaca que Samuel García está por cumplir la meta del millón de árboles

El secretario de Medio Ambiente señaló que, desde el inicio de la administración de Samuel García, la meta fue clara: plantar un millón de árboles nativos, objetivo que hoy está prácticamente cumplido.

Al día de hoy llevamos arriba del 90 por ciento de esa meta, más de 900 mil árboles, y sin duda vamos a plantar más de un millón. Raúl Lozano Caballero

Explicó que, además de la Explanada de los Héroes, la estrategia se extiende a zonas aledañas como el triángulo entre Doctor Coss y Zuazua, donde se plantarán más de 90 árboles nativos, consolidando una visión integral de bosque urbano en el Centro de Monterrey.

Raúl Lozano avanza en proyecto ambiental "Bosques Ciudadanos" con respaldo de Samuel García. (Cortesía )

Asimismo, enfatizó que el impacto de Bosques Ciudadanos va más allá de lo estético, al convertirse en una herramienta clave contra el cambio climático.

Hay estudios que marcan que donde existe un árbol hay una diferencia promedio de entre 15 y 20 grados de temperatura; queremos que el Centro de Monterrey deje de ser una isla de calor. Raúl Lozano Caballero

Además de reducir la temperatura, el arbolado contribuye a la captación de agua, la recarga de mantos freáticos, la mejora de la calidad del aire y el regreso de fauna urbana, como aves y mariposas.

Bosques Ciudadanos mantiene el carácter emblemático de Nuevo León rumbo al Mundial 2026

El funcionario explicó que la Explanada de los Héroes conservará su carácter emblemático como sede de eventos cívicos y culturales, ya que el proyecto respeta los monumentos existentes e incorpora sistemas de riego e iluminación ambiental que garantizan su funcionalidad.

De manera paralela, Bosques Ciudadanos se extiende por avenidas estratégicas como Constitución, Morones Prieto, Miguel Alemán, Félix U. Gómez, Colón y el bulevar Antonio L. Rodríguez, así como en zonas de Guadalupe, Apodaca y la Autopista Monterrey–Reynosa, consolidando corredores verdes metropolitanos.

Por último, señaló que de cara al Mundial de Futbol 2026, la transformación ambiental será parte de la carta de presentación de Nuevo León ante visitantes nacionales e internacionales.

Queremos darle la mejor cara a los ciudadanos y a quienes nos visiten, tener una ciudad más fresca, más verde, con mejor aire para respirar; la parte ambiental va de la mano con la gran fiesta que nos espera. Raúl Lozano Caballero