Raúl Lozano Caballero es un abogado y político mexicano que se desempeña como secretario de Medio Ambiente de Nuevo León desde junio de 2025, cuando fue designado por el gobernador Samuel García en sustitución de Alfonso Martínez Muñoz.

Antes de incorporarse al gabinete estatal, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero fue diputado federal por Nuevo León y diputado local. También ocupó cargos en los municipios de Apodaca y Monterrey, así como en la Secretaría de Finanzas y Tesorería del estado.

¿Quién es Raúl Lozano Caballero?

Raúl Lozano Caballero es un funcionario y político de Nuevo León cuya trayectoria pública se ha concentrado en la administración municipal, el Poder Legislativo y los temas ambientales.

Actualmente encabeza la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, desde donde participa en políticas relacionadas con la calidad del aire, cambio climático, manejo de residuos, bienestar animal y protección ambiental. En junio de 2025 solicitó licencia a su cargo como diputado federal para integrarse a la administración estatal de Samuel García.

¿Qué edad tiene Raúl Lozano Caballero?

Raúl Lozano Caballero nació el 9 de enero de 1986 en Apodaca, Nuevo León. En 2026 tiene 40 años.

¿ Raúl Lozano Caballero tiene hijos?

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León ha mantenido su vida privada fuera de la política mexicana.

¿Qué estudios tiene Raúl Lozano Caballero?

Raúl Lozano Caballero estudió la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, entre 2004 y 2008. Posteriormente cursó una Maestría en Administración Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España, entre 2010 y 2011.

¿En qué ha trabajado Raúl Lozano Caballero?

La trayectoria de Raúl Lozano Caballero comenzó en 2007 cuando fue asesor en la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, mientras que en 2012 se desempeñó como regidor del municipio de Apodaca.

Actualmente, es secretario de Medio Ambiente de Nuevo León y ha encabezado diversas acciones relacionadas con la calidad del aire, vigilancia de emisiones de contaminantes, manejo de residuos y bienestar animal.