Rodrigo Othoniel Montemayor Romero es un político afiliado a Morena en Nuevo León que actualmente se desempeña como diputado local del Distrito 13 en el Congreso estatal.

Su nombre tomó relevancia pública luego de asumir funciones legislativas en mayo de 2026, tras la licencia solicitada por Jesús Elizondo Salazar, quien busca convertirse en coordinador de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

¿Quién es Rodrigo Othoniel Montemayor Romero?

Rodrigo Othoniel Montemayor Romero es un político joven de Morena que forma parte de la representación legislativa del Décimo Tercer Distrito de Nuevo León.

Su trayectoria pública ha estado vinculada principalmente a procesos electorales locales y a su participación como suplente de Jesús Elizondo Salazar.

En 2026 asumió formalmente el cargo de diputado local en el Congreso de Nuevo León.

¿Qué edad tiene Rodrigo Othoniel Montemayor Romero?

De acuerdo con registros electorales públicos de 2021, Rodrigo Othoniel Montemayor Romero tiene 28 años de edad.

¿Rodrigo Othoniel Montemayor Romero tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la vida sentimental o una posible pareja de Rodrigo Othoniel Montemayor Romero.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Othoniel Montemayor Romero?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha completa de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Rodrigo Othoniel Montemayor Romero.

¿Rodrigo Othoniel Montemayor Romero tiene hijos?

Hasta el momento no hay información pública sobre si Rodrigo Othoniel Montemayor Romero tiene hijos.

¿Qué estudió Rodrigo Othoniel Montemayor Romero?

No existen datos públicos disponibles sobre la formación académica, licenciatura o estudios profesionales de Rodrigo Othoniel Montemayor Romero.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Othoniel Montemayor Romero?

Rodrigo Othoniel Montemayor Romero ha desarrollado su trayectoria pública dentro del ámbito político en Nuevo León, principalmente en actividades relacionadas con Morena y procesos legislativos locales.

Entre los principales cargos y actividades vinculadas a su trayectoria destacan: