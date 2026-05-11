El diputado local Jesús Elizondo Salazar solicitó licencia indefinida a su curul en el Congreso de Nuevo León para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2027.

Con este movimiento, su suplente Rodrigo Othoniel Montemayor asumirá el cargo legislativo.

Elizondo afirmó que busca dedicarse de tiempo completo a la contienda para la gubernatura y atender el llamado de Claudia Sheinbaum de separar funciones públicas de aspiraciones políticas.

Jesús Elizondo Salazar, de 28 años de edad, confía en que su perfil puede aportar desarrollo económico, innovación y combate a la corrupción.

Jesús Elizondo solicita licencia al Congreso de Nuevo León para buscar la gubernatura con Morena

Jesús Elizondo Salazar solicitó licencia indefinida a su curul en el Congreso de Nuevo León, para buscar la gubernatura con Morena.

Jesús Elizondo pide licencia al Congreso de Nuevo León para buscar gubernatura con Morena (@cesarmty / X )

Representando al partido Morena, Jesús Elizondo Salazar busca liderar los esfuerzos de la llamada Cuarta Transformación en la región durante el proceso interno que inicia el próximo 22 de junio.

Con este movimiento, su puesto legislativo será ocupado por Rodrigo Othoniel Montemayor, quien asumirá como suplente.

Jesús Elizondo Salazar se integra así a una lista de siete aspirantes de su partido que pretenden alcanzar el máximo cargo ejecutivo estatal.

Esta decisión marca un paso estratégico en la escena política de Nuevo León, sumándose a otras figuras de alto perfil que buscan la candidatura oficial.

Jesús Elizondo Salazar desea concentrarse a tiempo completo a la contienda partidista

Jesús Elizondo señaló que pidió licencia al Congreso ya que tiene interés de dedicarse de tiempo completo a la contienda partidista.

Además, añadió que también busca atender el llamado de Claudia Sheinbaum Pardo de separarse de los cargos públicos para evitar el uso de recursos gubernamentales.

Jesús Elizondo Salazar se mostró confiado de que es una buena opción para Nuevo León, pues el estado requiere perfiles capacitados y con visión de desarrollo económico, innovación y combate a la corrupción.

Afirmó que busca impulsar una relación de colaboración con empresarios, cámaras y sectores productivos para fortalecer la economía estatal.

Jesús Elizondo Salazar instó que el proceso interno de Morena se centre en propuestas y proyectos para fortalecer al partido en Nuevo León, evitando confrontaciones entre aspirantes.

Defendió la participación de los jóvenes en la política y recordó que actualmente se discute en el Congreso una reforma para reducir la edad mínima para diversos cargos públicos.