Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, resaltó la coordinación con Omar García Harfuch por la seguridad en la entidad, en el marco de su Primer Informe.

“Mi reconocimiento al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, a quien le mandamos un afectuoso saludo. También agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo de la Garza.

De igual forma, precisó que un elemento clave en el trabajo por la seguridad son los esfuerzos de coordinación entre corporaciones y órdenes de gobierno, que han realizado:

Policía de Monterrey

Guardia Nacional

Ejército Mexicano

Fuerza Civil

Omar García Harfuch, titula de la SSPC (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Adrián de la Garza resalta esfuerzos para “blindar” a Monterrey

Como parte de su primer informe de gobierno, el alcalde Adrián de la Garza también destacó la historia inversión a la seguridad de Monterrey, por más de 420 millones de pesos.

Así mismo, Adrián de la Garza celebró que Monterrey sea una ciudad ordenada y segura, pues además la percepción de seguridad aumentó hasta posicionarse entre las 9 ciudades con mayores mejoras en este rubro.

Adrián de la Garza también detalló que algunas de las iniciativas que ha implementado su gobierno, corresponden a:

Mejorar policía

Elevación de sueldos de policias

Compra de elementos tácticos

Compra de cámaras de seguridad

Por su puesto, también resaltó el trabajo de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum para hacerle frente a la violencia y el crimen.