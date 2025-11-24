Después de su rescate de la osa Mina del zoológico La Pastora en Nuevo León, se muestra cómo ha cambiado tras 57 días de estancia en la fundación Invictus.

Así luce Mina, la osa rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León

Una osa bebé llamada Mina, fue rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León el pasado 24 de septiembre, siendo uno de los casos virales de maltrato animal que conmocionó al país.

Y ahora, a 57 días de su estancia en la fundación Invictus al llegar el pasado 28 de septiembre, se puede ver el sorprendente cambio y mejoría de la osa rescatada del zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León tras las denuncias ciudadanas a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).

Pues tal y como se ve ahora en los videos compartidos en redes sociales, Mina, la osa rescatada, ha logrado ganar 10 kilos tras la severa desnutrición que se calculan, fueron 33 meses, y su pelaje luce completamente recuperado.

Cabe recordar que la osa presentaba sarna y graves condiciones de salud y abandono durante su estadía en el zoológico La Pastora en Monterrey, Nuevo León; tenía una capacidad cardíaca del 20%.

Sin embargo, la Fundación Invictus se ha hecho cargo de su recuperación.

“Ella está reconociéndose como osa. Ella está reconociendo su fuerza, sus capacidades, reconociendo su cuerpo, su nariz, sus ojitos, sus orejas, sus piernas, reconociendo brazos, manos, garras que estuvieron cubiertas por meses con costras terribles por bacterias, hongos, suciedad, excremento” Erika Ortigoza, directora de la Fundación Invictus

Dicha fundación se encuentra en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo y ellos fueron quienes compartieron el video en redes sociales en donde se aprecia la notable mejoría y el sorprendente cambio de la osa rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León.

Tras la inspección de la PROFEPA al zoológico La Pastora, destituyeron de su cargo al coordinaro general del lugar, Gustavo Sepúlveda Villarreal.

También se clausuraraon las instalaciones el pasado 3 de octubre al determinarse que existían irregularidades en el manejo de las instalaciones de dicho zoológico.