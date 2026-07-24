El Gobierno de Nuevo León informó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una derrama económica superior a 10 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 390 por ciento respecto a junio de 2025.

De ese monto, 5 mil millones de pesos corresponden a la actividad turística, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y prestadores de servicios.

Durante el torneo arribaron 1.1 millones de visitantes y se registraron más de 490 mil turistas hospedados, un crecimiento de 97 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Mundial fue mucho más que una competencia deportiva. Representó una oportunidad histórica para mostrar al mundo la grandeza de Nuevo León y generar beneficios que hoy se traducen en crecimiento económico y nuevas oportunidades que seguirán impulsando el desarrollo del estado durante los próximos años. Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León

FIFA Fan Festival y Aeropuerto de Monterrey registran cifras récord

Entre los principales indicadores dados a conocer por las autoridades destacan los 2.5 millones de asistentes al FIFA Fan Festival realizado en el Parque Fundidora, convirtiéndose en el de mayor asistencia entre las tres sedes mexicanas.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Monterrey movilizó 1 millón 327 mil 922 pasajeros, mientras que el tráfico internacional creció 10.3 por ciento.

El Gobierno estatal también informó que la contratación de servicios turísticos guiados aumentó 233 por ciento, mientras que la Macroplaza recibió más de 170 mil personas durante los días de partido y el Parque del Agua concentró más de 280 mil asistentes en transmisiones y actividades culturales.

Infraestructura y turismo fortalecen el legado del Mundial 2026

Como parte del legado del torneo, el Gobierno de Nuevo León destacó la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, proyecto que implicó una inversión de 8 mil millones de pesos para elevar su capacidad a 16 millones de pasajeros anuales.

También resaltó la creación del Parque del Agua, un espacio de 79 hectáreas, de las cuales el 88 por ciento corresponde a áreas verdes, además de un anfiteatro con capacidad para 4 mil personas.

En materia hotelera, la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León reportó una derrama directa de 867 millones de pesos, ocupaciones de hasta 85 por ciento durante los días de partido y una oferta de 136 hoteles con 17 mil 890 habitaciones.

Por su parte, la directora de la OCV Monterrey, Marcela Cantú, aseguró que los resultados obtenidos durante el Mundial fueron producto de la infraestructura, la seguridad y la capacidad organizativa del estado, factores que fortalecen su posicionamiento como sede para futuros eventos internacionales.