Monterrey, Nuevo León, consolidó su posicionamiento como una de las sedes más seguras de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el World Travel Index la colocara como la ciudad sede mexicana mejor clasificada y en el segundo lugar general entre las 16 sedes del torneo, con una puntuación de 63.47 puntos.

De acuerdo con la información difundida por el comité organizador, esta evaluación se confirmó durante el desarrollo del Mundial, en el que la zona metropolitana destacó por su infraestructura, conectividad, oferta turística y de entretenimiento, así como por la operación del FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora.

Coordinación de Fuerza Civil y la Mesa de Seguridad fortaleció la estrategia

El documento señala que para alcanzar estos resultados fue fundamental la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la participación del Gobierno de Nuevo León, el Municipio de Guadalupe y las autoridades federales, estatales y municipales que integraron el Comité Coordinador Nuevo León, instalado en marzo de 2026 para fortalecer las estrategias de seguridad implementadas previamente.

La metodología del World Travel Index considera indicadores como la percepción de seguridad durante el día y la noche, el riesgo de robo, la percepción de delitos y el contexto general del destino, factores relevantes para eventos internacionales de gran magnitud como una Copa del Mundo.

Aficionados internacionales destacaron la seguridad y hospitalidad en Monterrey

El reporte recopila testimonios de visitantes provenientes de países como Suecia, Irak, Japón, Túnez y Marruecos, quienes señalaron que la organización, la vigilancia y la hospitalidad regiomontana superaron sus expectativas durante el torneo. Entre los comentarios, algunos aficionados afirmaron que se sintieron seguros tanto en el Estadio Monterrey como en el FIFA Fan Festival y en las principales zonas turísticas de la ciudad.

La experiencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirmó que Monterrey cuenta con las condiciones para albergar eventos internacionales bajo altos estándares de organización, seguridad y atención a visitantes.