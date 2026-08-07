Autoridades federales reconocieron la coordinación institucional en Nuevo León por parte del Gobernador, Samuel García como uno de los principales factores para la reducción de delitos en la entidad, durante la Mesa de Construcción de Paz celebrada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reunión contó con la presencia del Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, alcaldes y jefes policiales de los municipios metropolitanos, así como titulares en Nuevo León de instituciones federales y estatales de seguridad.

Nuevo León reduce delitos. (cortesía )

Nuevo León registra su menor tasa de homicidios en julio en 20 años

Las autoridades federales destacaron que Nuevo León registró en julio de 2026 su mejor indicador de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los últimos 20 años.

Durante el mes se contabilizaron 26 homicidios, lo que representó una tasa de 0.40 por cada 100 mil habitantes, la más baja registrada para un mes de julio desde 2006.

El resultado colocó a Nuevo León en el lugar 25 de la tabla nacional de estados con más homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el periodo de enero a julio de 2026 también se registró el menor número de homicidios de los últimos 16 años. De acuerdo con las autoridades, esto representa una reducción de 47 por ciento respecto a 2025 y de 74 por ciento en comparación con 2024.

Nuevo León reduce delitos. (cortesía )

Nuevo León también reporta reducción en delitos patrimoniales

En materia de delitos patrimoniales, Nuevo León registró durante enero a julio de 2026 el menor número de robos a casa habitación, robos a negocio y robos de vehículos de los últimos 20 años.

Las autoridades federales señalaron que estos resultados forman parte de una reducción histórica de delitos en la entidad, asociada a la coordinación entre instituciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Nuevo León reduce delitos. (cortesía )

Fuerza Civil y policías municipales destacan en confianza ciudadana

Durante la Mesa de Construcción de Paz también se informó que Fuerza Civil y las policías municipales metropolitanas de Nuevo León alcanzaron los primeros lugares nacionales en confianza ciudadana y percepción de desempeño.

Estos resultados corresponden a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, de acuerdo con la información presentada durante la reunión.