El gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, anunciaron un programa de rehabilitación de 334 planteles educativos y la construcción de nuevas escuelas como parte de la estrategia para mejorar las condiciones de los espacios donde estudian niñas, niños y adolescentes.

Durante el arranque de los trabajos en la Escuela Primaria “Juárez y la Patria”, en el municipio de Guadalupe, se informó que durante el periodo vacacional se realizarán acciones de mantenimiento general, limpieza y deshierbe en 334 escuelas, además de intervenciones de infraestructura en 110 planteles.

La administración estatal señaló que, hasta ahora, se han rehabilitado 701 escuelas públicas mediante trabajos que incluyen reparación de techos, impermeabilización, mantenimiento de ventanas, mejoras generales y construcción de canchas deportivas.

Nuevo León construirá escuelas y aulas para atender crecimiento educativo

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa, el gobierno estatal destinará mil millones de pesos adicionales para la construcción de nuevos planteles y aulas con el objetivo de atender el crecimiento poblacional de la entidad y evitar la saturación de espacios escolares.

El proyecto contempla la entrega de jardines de niños, primarias y secundarias en distintos municipios, así como la construcción de 90 nuevas aulas para educación media superior, además de nuevas preparatorias, bachilleratos tecnológicos y espacios de educación dual.

Entre las obras previstas se encuentran siete nuevos planteles próximos a entregarse: dos jardines de niños en Salinas Victoria y Ciénega de Flores, una primaria en Juárez y cuatro secundarias ubicadas en Juárez, Cadereyta, Salinas Victoria y Pesquería.

Rehabilitación de escuelas en Nuevo León busca garantizar espacios seguros

Los trabajos de mantenimiento también incluyen acciones de infraestructura a cargo del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), como impermeabilización, mantenimiento eléctrico e hidrosanitario, rehabilitación de techos y subestaciones.

Además, se realizó un diagnóstico técnico de cerca de 2 mil 900 escuelas para identificar necesidades y establecer prioridades de mantenimiento, con la finalidad de que los planteles inicien el ciclo escolar 2026-2027 en mejores condiciones.

Como parte de la estrategia de seguridad en los centros educativos, también se mantienen operativos de vigilancia para prevenir robos y actos de vandalismo durante los periodos en que las escuelas permanecen cerradas.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León busca fortalecer la infraestructura educativa y generar espacios más dignos para estudiantes y docentes.