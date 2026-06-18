Nuevo León enfrentará temperaturas extremas este jueves 18 de junio de 2026, con valores que podrían superar los 45 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte meteorológico, solo tres estados del país registrarán temperaturas máximas superiores a los 45 grados, entre ellos Nuevo León, donde persistirá una intensa onda de calor; los otros dos son:

Coahuila

Tamaulipas

Aunque las lluvias continuarán en distintas regiones del territorio nacional, en la entidad también se prevén algunos chubascos durante la jornada.

Nuevo León tendrá chubascos pese a temperaturas superiores a los 45 grados

De acuerdo con el pronóstico del SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Nuevo León se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Hasta el momento, la autoridad meteorológica no ha precisado qué municipios podrían registrar precipitaciones; sin embargo, estas se presentarían en medio de un ambiente extremadamente caluroso.

Además, el SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto al viento, se pronostican rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde prevalecerán condiciones de calurosas a muy calurosas en gran parte del estado.

En la zona este de Nuevo León se prevé un ambiente extremadamente caluroso.

¿Cuál es el clima para México este 18 de junio de 2026?

Para el resto del país, la Conagua informó que un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, en interacción con una línea seca en el noreste e inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias y chubascos en diversas regiones.

Asimismo, la aproximación de un frente frío a la frontera norte provocará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste y occidente del país.

También se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de México, combinado con la onda tropical número 8, que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en dichas regiones.