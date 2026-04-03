La Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció que hay 17 incendios forestales activos en el país en plena Semana Santa que en algunos puntos registra altas temperaturas.

Los datos ofrecidos por la Conafor son con corte a las 11:00 horas con presencia sobre todo en estados del centro, occidente y sur del país.

Aunque siguen 17 incendios activos, se han liquidado 14 incendios, detalló la Conafor.

Guerrero, el estado más afectado por incendios forestales

La Conafor dijo que en el combate de los incendios es atendido por 361 personas en una superficie actual de mil 438 hectáreas.

La mayoría de los incendios se encuentran en el estado de Guerrero con una zona afectada de dos mil 627 hectáreas.

El segundo estado con incendios es Oaxaca con 713 hectáreas. En tercer lugar se encuentra Michoacán con 34 hectáreas.

Con menos de 100 hectáreas afectadas cada uno, se encuentran Jalisco, Chiapas, Colima, Durango, Querétaro y Estado de México.

Gobierno de México registra incendios activos en el país

El gobierno de México publicó un listado con los incendios por estado, municipio y su estatus como abatido o activo.

También detalla sobre el predio en el que se ha presentado, la fecha de inicio del incendio, el porcentaje de control y liquidación.