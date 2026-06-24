El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la Titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría de las Mujeres y un nuevo Centro de Atención Violeta dentro del Cuartel de Fuerza Civil, con el propósito de fortalecer la atención integral para mujeres víctimas de violencia.

Las nuevas instalaciones se ubican en los pisos 2 y 7 del edificio de Fuerza Civil, sobre la avenida Morones Prieto, donde se concentraron servicios de atención social, psicológica y legal, además de áreas de coordinación y seguimiento especializado para las usuarias.

Durante el recorrido inaugural, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que la creación de la Secretaría de las Mujeres ha permitido fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector y aseguró que los delitos relacionados con violencia contra las mujeres han mostrado una reducción significativa en la entidad.

El Gobierno de Nuevo León inauguró un nuevo Centro Violeta y oficinas de la Secretaría de las Mujeres en el Cuartel de Fuerza Civil. (cortesía)

Gobierno de Nuevo León destaca avances en atención a mujeres

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que la administración estatal ha impulsado acciones para atender temas prioritarios como la seguridad, la movilidad, el medio ambiente y la protección de las mujeres.

Asimismo, reiteró el compromiso de continuar ampliando la infraestructura de atención mediante nuevos refugios, más policías y la apertura de nuevos Centros Violeta, con el objetivo de mantener a Nuevo León como referente nacional en la atención a víctimas de violencia.

“Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León”, expresó el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, al refrendar la política estatal de protección a las mujeres.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que el Gobierno estatal ha colocado a las mujeres en el centro de las políticas públicas y subrayó la importancia de que más ciudadanas conozcan estos espacios de atención gratuita.

Afirmó que la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres y Fuerza Civil permitirá brindar acompañamiento especializado y evitar procesos de revictimización para las usuarias.

Centro Violeta suma 34 espacios de atención en Nuevo León

La Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, informó que este nuevo Centro Violeta se convierte en el número 34 de la red estatal y está integrado por especialistas en trabajo social, psicología, atención legal y enfermería.

Señaló que la entidad se mantiene como líder nacional en atención a mujeres víctimas de violencia gracias a la ampliación de espacios especializados y al fortalecimiento de los servicios de acompañamiento.

De acuerdo con la funcionaria, las nuevas instalaciones permitirán mejorar la atención integral y fortalecer la coordinación con las líneas de orientación y apoyo para mujeres en situación de violencia.

El Gobierno de Nuevo León inauguró un nuevo Centro Violeta y oficinas de la Secretaría de las Mujeres en el Cuartel de Fuerza Civil. (cortesía)

Nuevas instalaciones amplían servicios especializados

El nuevo Centro de Atención Violeta contará con módulos de atención psicológica, trabajo social, asesoría legal y una ludoteca para la atención de las usuarias y sus familias.

Por su parte, las oficinas de la Secretaría de las Mujeres albergarán áreas de recepción, direcciones de atención integral, seguimiento operativo, corresponsabilidad social, módulos psicológicos y un espacio especializado en masculinidades.

Con esta apertura, el Gobierno de Nuevo León, la Secretaría de las Mujeres y Fuerza Civil fortalecen la infraestructura de atención a mujeres víctimas de violencia y amplían la cobertura de servicios especializados en la entidad.