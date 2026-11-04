El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León manifestó su total respaldo a la coordinadora del partido, Clara Luz Flores, en las denuncias que interpuso contra Samuel García y Adrián de la Garza.

Por medio de un comunicado, la dirigencia estatal del partido expresó su respaldo a las acciones al señalar que buscan defender los recursos del pueblo y demandar justicia.

Cabe destacar que las denuncias que Clara Luz Flores presentó en contra de Samuel García y Adrián de la Garza son por presuntos desvíos multimillonarios en Nuevo León.

Samuel García y Adrián de la Garza (Victoria Valtierra y Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro)

Clara Luz Flores denuncia a Samuel García y Adrián de la Garza; Morena expresa respaldo

Legisladores federales y locales, junto con la dirigencia estatal de Morena, acompañaron a Clara Luz Flores a la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles 4 de noviembre.

En la sede de la FGR, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León y la coordinadora en la entidad, presentaron un par de denuncias en contra de Samuel García y Adrián de la Garza.

Al expresar su apoyo a Clara Luz Flores, la dirigencia estatal de Morena sostuvo que las denuncias tienen la intención de defender los recursos del pueblo de Nuevo León y exigir justicia.

Clara Luz Flores

En ese sentido, Morena Nuevo León hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a reconstruir la ruta del dinero e identificar a los beneficiarios finales de los presuntos desvíos.

Lo anterior, indicó, implica que las acciones que se tienen que poner en marca no implican ningún tipo de persecución política en contra de Samuel García y Adrián de la Garza.

¿Por qué Clara Luz Flores denunció a Samuel García y a Adrián de a Garza?

Las denuncias de Clara Luz Flores documentan presuntas operaciones por 7 mil 212 millones de pesos, así como contratos por 110 millones con empresas sancionadas.

Samuel García y Adrián de la Garza son señalados por el caso Next Energy, cuya contratación contempló un presupuesto de 7 mil 370 millones de pesos y pagos superiores a mil 603 millones.

Clara Luz Flores señaló que los casos comparten el presunto uso de los cargos públicos para beneficiar intereses particulares y advirtió que el servicio público no es un negocio personal.

Por ello pidió reconstruir la ruta del dinero e identificar a los beneficiarios finales, al sostener que Samuel García y Adrián de la Garza comprometieron recursos de los nuevoleoneses.