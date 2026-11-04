El Congreso de Nuevo León pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé seguimiento a la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el gobernador Samuel García.

La propuesta fue impulsada por Claudia Caballero, diputada del PAN, y contempla que las autoridades investiguen el destino de más de 7 mil mdp, presuntamente triangulados a un despacho ligado al padre del gobernador.

Congreso de Nuevo León pide a la FGR esclarecer presunta triangulación de recursos de Samuel García

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, la ASF informó sobre la detección de esquemas de triangulación y simulación de operaciones en el gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García.

Congreso de Nuevo León pide a la FGR investigar a Samuel García (cortesía)

Tras detectar estas irregularidades por más de 7 mil 200 mdp, la ASF presentó una denuncia ante la FGR el pasado viernes 16 de octubre, a fin de aclarar lo sucedido y deslindar las responsabilidades correspondientes.

A esta denuncia se sumó la petición del Congreso de Nuevo León para que la FGR investigue las presuntas triangulaciones del gobierno de Nuevo León con empresas ligadas a la familia de Samuel García.

El acuerdo aprobado por el Congreso de Nuevo León no solo incluye la petición a la FGR, sino que también pide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que analice las operaciones, identifique el origen y destino de los recursos.

Durante la discusión, la diputada local Claudia Caballero sostuvo que es necesario esclarecer las transferencias señaladas y determinar si existió alguna afectación a la Hacienda Pública.

Por su parte, integrantes de Movimiento Ciudadano defendieron la administración estatal y señalaron que el proceso de fiscalización debe seguir su curso, asegurando que será transparente.