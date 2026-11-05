Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, respalda el sistema anticorrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de las denuncias presentadas ante la FGR por el caso del gobierno de Nuevo León.

En entrevista con López-Dóriga, Ramírez Cuéllar señaló que el sistema anticorrupción de Sheinbaum representa unos de los activos más importantes para combatir las prácticas corruptas y sancionar a los responsables.

“Uno de los grandes legados que nos va a dejar nuestra presidenta es precisamente un nuevo sistema nacional anticorrupción”. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ramírez Cuéllar destaca estrategia de Sheinbaum contra la corrupción y la impunidad en medio del caso Nuevo León

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre la detección de un posible esquema de triangulación de recursos en el gobierno de Nuevo León, a cargo de Samuel García.

Samuel García, gobernador de Nuevo León (cortesía )

La revisión de la ASF habría detectado que el gobierno de Nuevo León trianguló más de 7 mil 200 millones de pesos hacía un despacho jurídico perteneciente al padre de Samuel García.

Tras detectar estas irregularidades, la ASF presentó una denuncia ante la FGR, a fin de aclarar lo sucedido y deslindar las responsabilidades correspondientes. A la denuncia se sumó Clara Luz Flores y los diputados de Morena.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar confirmó que acudió con Clara Luz Flores a interponer la denuncia para que se investigue el presunto desvío de recursos en el estado de Nuevo León.

Respecto a las acciones que podrían tomarse en el caso Nuevo León, Ramírez Cuéllar se dijo confiado en el sistema anticorrupción que ha construido Claudia Sheinbaum, pues se hará justicia hasta las últimas consecuencias.

Asimismo, respaldó la construcción de este nuevo sistema anticorrupción esté siendo formando con el trabajo de distintos grupos parlamentarios, instituciones académicas y sectores económicos.

Finalmente, Ramírez Cuéllar sostuvo que uno de los principales objetivos debe ser proteger los recursos públicos, al considerar que el dinero recaudado mediante impuestos y contribuciones pertenece a la ciudadanía.