El DIF Monterrey realizó la actividad Experiencia Oscura 2026, una iniciativa para sensibilizar sobre los retos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad visual y fomentar una sociedad más empática e inclusiva.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, que se conmemora el 15 de octubre. La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, participó junto con la directora general, Ivonne Álvarez, así como regidores, secretarios y diputados locales.

Durante la dinámica, los asistentes reflexionaron sobre las dificultades que pueden presentarse en actividades cotidianas, como desplazarse, reconocer objetos y compartir los alimentos.

Experiencia Oscura 2026 (cortesía )

¿En qué consistió la Experiencia Oscura 2026?

La actividad se realizó durante un desayuno a oscuras en el restaurante Los Generales, que facilitó sus instalaciones para llevar a cabo la experiencia.

Los participantes utilizaron lentes adaptados que simulan la visión de túnel, antifaces para cubrir completamente la vista y bastones blancos, con el propósito de acercarse a algunos de los desafíos relacionados con la orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual.

A través de esta dinámica, el DIF Monterrey buscó generar conciencia sobre la importancia de comprender las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y promover condiciones que favorezcan su autonomía y participación en la sociedad.

Experiencia Oscura 2026 (cortesía )

¿Qué programas impulsa el DIF Monterrey para fomentar la inclusión?

Desde el inicio de la actual administración, el organismo municipal ha impulsado distintas acciones para ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran:

La renovación de la Ciudad de la Inclusión.

La Clínica de Atención Integral al Autismo.

La apertura de nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación.

El programa Rampas que Resuelven.

La iniciativa Monterrey se ve mejor sin cataratas.

También se imparten talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en empresas nacionales e internacionales, con el objetivo de favorecer una comunicación más accesible y fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva.

Con la Experiencia Oscura 2026, el DIF Monterrey reiteró la importancia de fomentar la empatía y la inclusión, eliminar barreras y generar oportunidades que contribuyan a una ciudad más accesible para todas y todos.