El DIF Monterrey y la Asociación Unidas Contigo formalizaron la “Alianza Rosa” para ampliar las acciones de prevención, atención y acompañamiento dirigidas a mujeres, en el marco del Mes Rosa.

La firma del compromiso fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, junto con Flora Ferrera, presidenta de la Asociación Unidas Contigo; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey, y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Durante el encuentro, Gaby Oyervides destacó que la alianza permitirá sumar esfuerzos para que más mujeres tengan acceso a servicios de prevención, atención y acompañamiento.

DIF Monterrey amplía servicios para mujeres con cáncer de mama

Oyervides señaló que la “Alianza Rosa” se suma a los servicios que brinda el Gobierno de Monterrey, entre ellos el programa de Reconstrucción de Mama, mediante el cual mujeres pueden acceder de manera gratuita a este procedimiento gracias al convenio firmado por el alcalde Adrián de la Garza con el Hospital Universitario.

El DIF Monterrey también cuenta con seis Unidades Básicas de Rehabilitación renovadas, donde se ofrecen terapias de rehabilitación, incluidas terapias oncológicas, además de acompañamiento psicológico individual y grupal para quienes atraviesan un proceso de cáncer.

A estos servicios se suman las cuatro clínicas de Salud Regia, que cuentan con mastógrafos para acercar estudios de detección y facilitar el cuidado de la salud de las mujeres.

Con la alianza, el DIF Monterrey refrenda su compromiso de trabajar junto con organizaciones de la sociedad civil para ampliar los apoyos dirigidos a las mujeres y brindar una atención cercana y oportuna.