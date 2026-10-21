El servicio de la Línea 9 del Metro de la CDMX del del Sistema de Transporte Colectivo (STC), quedó restablecido en su totalidad, informó Adrián Rubalcava, luego de concluir los trabajos de reparación que afectaron la operación de este medio de transporte.

A través de sus redes sociales, Adrián Rubalcava confirmó que los trenes ya circulan con normalidad de Tacubaya a Pantitlán de la Línea 9 del Metro CDMX, en ambas direcciones, por lo que los usuarios pueden retomar sus traslados.

Línea 9 del Metro CDMX restablece servicio de Tacubaya a Pantitlán tras reparaciones (@AdrianRubalcava / X )

Línea 9 del Metro CDMX reanuda operaciones tras trabajos de reparación por incendio

Adrián Rubalcava reconoció la labor de las y los trabajadores del Metro CDMX por su pronta intervención para solucionar el problema en la Línea 9, además de agradecer al sistema de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por el apoyo brindado durante la contingencia.

El funcionario también expresó su agradecimiento a las personas usuarias por la paciencia y comprensión ante las afectaciones ocasionadas por la interrupción del servicio de la Línea 9 ante el incendio registrado el pasado 20 de octubre.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar o quemar basura en las inmediaciones de las instalaciones del Metro CDMX, debido a que estas prácticas pueden provocar incendios, generar daños en la infraestructura y afectar la movilidad de miles de pasajeros.

Se registra un incendio en la Línea 9 del Metro CDMX (Especial )

La Línea 9 es una de las rutas importantes para la movilidad en la capital, pues conecta puntos estratégicos de la ciudad y facilita los traslados diarios de miles de personas.

Con el restablecimiento del servicio, los usuarios pueden viajar nuevamente entre Tacubaya y Pantitlán, y se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro CDMX para conocer cualquier actualización sobre la operación de la red.